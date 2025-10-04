Dos cometas y dos lluvias de meteoros: los eventos astronómicos de octubre

Los meteoros oriónidos aparecen todos los años, alrededor de octubre, cuando la Tierra viaja a través de un área del espacio llena de escombros del cometa Halley. Foto: NASA/JPL

Octubre será un buen mes para los eventos astronómicos, pues además de poder apreciar la Luna un 30 % más brillante y hasta un 14 % más grande que una luna llena típica, será posible ver dos lluvias de meteoros y dos cometas.

De acuerdo con la NASA, este lunes se registrará la superluna de octubre. Esto ocurre cuando una luna nueva o una luna llena coincide con el “perigeo”, que es cuando el satélite está en su punto más cercano a la Tierra durante todo el mes. “Esta es una luna llena excepcionalmente cercana. Lo que explica su espectacular apariencia”, explica la agencia.

Desde ese mismo día (6 de octubre) y hasta el 10 de octubre, se registrará la lluvia de meteoros Draconidas, que, según la NASA, proviene de los restos que deja el cometa 21P Giacobini-Zinner al arder en la atmósfera de la Tierra. “Estos meteoros se originan cerca de la cabeza de la constelación de Draco, el dragón, en el cielo del norte, y la lluvia puede producir hasta diez meteoros por hora”, dice la NASA.

Las Draconidas alcanzarán su máximo esplendor alrededor del 8 de octubre, pero pueden ser un poco difíciles de observar debido a la luz que estará irradiando la Luna. Sin embargo, habrá una segunda lluvia de meteoros unos días después.

Se trata de las Oriónidas, que alcanzará su punto máximo el 21 de octubre, y arrojará alrededor de 20 meteoros por hora en el cielo nocturno. “Esta lluvia de meteoritos ocurre cuando la Tierra viaja a través de los escombros que quedan detrás del cometa Halley y estos se queman en nuestra atmósfera”, explica la NASA.

La duración completa de la lluvia de meteoritos se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 22 de noviembre, pero la mejor opción para ver meteoritos es el 21 de octubre antes de la medianoche hasta aproximadamente las 2 a. m. Esto se debe a que esta noche no sólo es el pico de la lluvia de estrellas, sino que también es la luna nueva de octubre, lo que significa que la luna estará entre la Tierra y el Sol, haciéndola oscura e invisible.

Para poder disfrutar de este evento se sugiere buscar un lugar oscuro después de que se haya puesto el sol, mirar hacia el cielo del sureste (para las personas que están en el hemisferio norte) y del noreste (si están en el hemisferio sur).

Los cometas visibles en octubre

Además de estos eventos, otros que se podrán apreciar son dos cometas: el C/2025 A6 (Lemmon) y el C/2025 R2 (SWAN). El primero fue visto en enero por el Mount Lemmon Survey, que cataloga los objetos cercanos a la Tierra desde un observatorio situado en Estados Unidos. El segundo R2 fue visto a principios de septiembre por Vladimir Bezugly, un astrónomo aficionado de Ucrania, quien lo encontró en imágenes públicas de SWAN, el instrumento de Anisotropías del Viento Solar del Observatorio Solar y Heliosférico, una nave espacial situada a casi un millón de kilómetros de la Tierra.

El R2 (SWAN) se podrá empezar a ver en el cielo nocturno del norte desde esta semana y permanecerá visible hasta finales de octubre en el hemisferio norte. Para poder localizarlo será necesario usar binoculares o un telescopio, y buscarlo entre 45 minutos y una hora después de la puesta del sol.

Por otro lado, el A6 (Lemmon) se encuentra en cielo matutino del norte, por esto el mejor momento para verlo es antes del amanecer, desde el noreste. Para observar el cometa, también es necesario usar binoculares o un telescopio pequeño. Se espera que aparezca a finales de octubre y principios de noviembre.

