Dos cometas y una lluvia de estrellas: el espectáculo astronómico de octubre 2025

En octubre, el cielo nocturno podría convertirse en escenario de un fenómeno pocas veces visto: dos cometas brillantes visibles a simple vista al mismo tiempo, acompañados por la lluvia de meteoros Oriónidas. Los protagonistas serán el cometa recién descubierto C/2025 R2 (SWAN) y el C/2025 A6 (Lemmon), que alcanzarán su punto más cercano a la Tierra casi en la misma fecha. La coincidencia con el máximo de estrellas fugaces y la luna nueva del 21 de octubre crea las condiciones ideales para un espectáculo astronómico difícil de repetir.

Un cometa descubierto por casualidad

El cometa SWAN R2 fue detectado el 12 de septiembre por el satélite Solar Dynamics Observatory de la NASA. La identificación corrió por cuenta de Vladimir Bezugly, un astrónomo aficionado ucraniano que notó su presencia en las imágenes del instrumento SWAN (Solar Wind Anisotropies). Tres días después, la Unión Astronómica Internacional lo clasificó oficialmente como un cometa de largo período.

Los cálculos preliminares indican que este cuerpo helado orbita el Sol cada 22.554 años y que su cola alcanza un tamaño equivalente a cinco lunas llenas colocadas una al lado de la otra.

¿Qué esperar en octubre?

Aunque ahora solo puede observarse desde el hemisferio sur, la situación cambiará el 21 de octubre, cuando el cometa pasará a 0,27 unidades astronómicas de la Tierra (una cuarta parte de la distancia entre la Tierra y el Sol). Si se cumplen las proyecciones, alcanzará un brillo de magnitud 4, suficiente para ser visto a simple vista en cielos oscuros.

Además, entre el 4 y el 6 de octubre, nuestro planeta podría atravesar parte de los restos del cometa, lo que daría lugar a un mini aguacero de meteoros.

Dos cometas en el mismo cielo

El cometa Lemmon, descubierto en enero por el Mount Lemmon Survey en Arizona, también se acercará a la Tierra el 21 de octubre, a una distancia de 0,60 unidades astronómicas. Este segundo cometa podría alcanzar un brillo similar al de SWAN R2, lo que permitiría que ambos fueran visibles al mismo tiempo, tanto en la madrugada como en la noche.

Asimismo, la noche del 20 y 21 de octubre también coincide con el pico de la lluvia de meteoros Oriónidas, que promete hasta 20 estrellas fugaces por hora, y con la fase de luna nueva, que dejará el cielo en total oscuridad.

La última vez que un cometa fue visible a simple vista desde la Tierra fue en 2020, con el C/2020 F3 (NEOWISE). Desde entonces, los astrónomos habían anunciado candidatos que no lograron cumplir con las expectativas. Ahora, la doble aparición de los cometas SWAN y Lemmon, sumada a las Oriónidas, ofrece una ventana única para los observadores del cielo, con un espectáculo que difícilmente se repetirá en el corto plazo.

