Earendel, la estrella más lejana hasta ahora conocida, podría no ser lo que creíamos

Imagen de la NASA sobre Earendel. Foto: NASA, ESA, CSA, D. Coe (STScI/AURA para la ESA; Universidad Johns Hopkins), B. Welch (Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA; Universidad de Maryland, College Park). Procesamiento de imágenes: Z. Levay.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En marzo de 2022, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA), dio a conocer un descubrimiento realizado con el telescopio espacial Hubble, que lleva más de tres décadas explorando el universo.

Como contamos en esta nota, el Hubble había detectado a Earendel, la que sería la estrella más lejana de la que hasta ahora se tiene conocimiento. Para ponerlo en contexto, a 12.900 millones de años luz de la Tierra, se estima que Earendel exisitió casi mil millones de años después del Big Bang, cuando solo el 7 % del universo se había formado.

Por su luminosidad, nos dijo en ese momento el astrofísico colombiano Juan Diego Soler, “suponemos que tiene unas 50 veces la masa del Sol, pero no sabemos si está formada de hidrógeno con poquísimas trazas de otros elementos como predicen las teorías de formación de estrellas”. Soler también anticipó que conocer más sobre Earendel sería una tarea abierta para el telescopio espacial James Webb.

Justamente un equipo de astrofísicos, que se apoyó en observaciones realizadas por el James Webb, acaba de publicar un artículo académico en el que aseguran que Earendel no sería una estrella.

El equipo de astrofísicos centró sus observaciones en Earendel y el Arco del Amanecer, la galaxia que alberga a Earendel y gracias a la cual se dio el descubrimiento inicial.

Tras varios análisis y comparaciones, los astrofísicos determinaron que Earendel no sería una estrella y tampoco un par binario, sino que se ajusta más a un cúmulo estelar. Los resultados de su trabajo fueron publicados en la revista académica The Astrophysical Journal Letters.

Como explica el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard y The Smithsonian Institution, los cúmulos estelares son grupos de diez o más estrellas que se formaron a partir de la misma nube interestelar y que están ligados gravitatoriamente entre sí.

“Comprender los cúmulos estelares es esencial para rastrear la historia y la evolución de las poblaciones estelares, así como de las galaxias que las albergan”, agregan desde el Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian.

Massimo Pascale, estudiante de doctorado en astronomía de la Universidad de California, Berkeley, y autor principal del estudio, le dijo al medio Live Science que “lo tranquilizador de este trabajo es que, si Earendel es realmente un cúmulo estelar, ¡no es algo inesperado!“.

“Este trabajo concluye que Earendel parece bastante coherente con lo que esperamos que fueran los cúmulos globulares que vemos en el universo local en los primeros mil millones de años del universo”, concluyó Pascale.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬