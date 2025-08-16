Graban, por primera vez, la implantación de embriones humanos en tiempo real

La primera mitad muestra el proceso de compactación celular en el embrión. La segunda mitad muestra cómo el embrión invade la plataforma. Foto: Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC)

El fracaso del proceso de implantación en el útero, que ocurre entre el quinto y el séptimo día de la fecundación del embrión y que da inicio a la gestación, es una de las principales causas de infertilidad y es el responsable del 60 % de los abortos espontáneos en el mundo.

Hasta ahora, dice un grupo de científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) en España, no era posible observar este proceso en humanos en tiempo real y la poca información que se tenía era dada por imágenes fijas que capturaban momentos concretos del proceso.

Este viernes 15 de agosto, un grupo de 17 investigadores del IBEC y del Hospital Universitario Dexeus Mujer, de Barcelona, publicaron en la revista académica Science Advances un estudio en el que muestran, por primera vez, la implantación de embriones en tiempo real.

“El trabajo puede ayudar a comprender mejor los mecanismos que subyacen al proceso de implantación, mejorando las tasas de fertilidad y optimizando los procesos de reproducción asistida”, explicaron desde el Instituto a través de un comunicado.

Samuel Ojosnegros, investigador principal del grupo de Bioingeniería para la Salud Reproductiva del IBEC y autor principal del estudio, explicó que han observado que los embriones humanos se introducen en el útero ejerciendo una fuerza considerable durante el proceso.

“Estas fuerzas son necesarias porque los embriones deben ser capaces de invadir el tejido uterino e integrarse completamente en él. Se trata de un proceso sorprendentemente invasivo. Aunque se sabe que muchas mujeres experimentan dolor abdominal y un ligero sangrado durante la implantación, el proceso en sí nunca se había observado antes”, agregó Ojosnegros.

Durante la implantación, el embrión debe penetrar capas subyacentes del útero que están llenos de colágeno, una proteína rígida que también está presente en la formación de tendones y cartílagos. Para superar estas “barreras”, el embrión libera enzimas que ayudan a descomponer ese tejido.

“El embrión abre un camino a través de esta estructura y comienza a formar tejidos especializados que se conectan a los vasos sanguíneos de la madre para alimentarse”, añadió el científico.

En el siguiente video, se observan las primeras etapas de la invasión del embrión a la plataforma.

Amélie Godeau, investigadora del IBEC y coautora del estudio, señaló que observaron que “el embrión tira de la matriz uterina, moviéndola y reorganizándola. También reacciona a señales de fuerza externas. Nuestra hipótesis es que las contracciones que se producen in vivo pueden influir en la implantación del embrión”.

Estos resultados, en otras palabras, revelan que los embriones humanos ejercen fuerzas de tracción sobre su entorno, remodelándolo.

Con esto, agregaron los investigadores, se logra mejorar la comprensión del proceso de implantación, lo que podría tener un impacto significativo en las tasas de fertilidad, la calidad de los embriones y el tiempo que se tarda en concebir mediante reproducción asistida.

