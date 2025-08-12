Eclipse lunar 2025: lo que debe saber del evento astronómico

Estas son las fases del eclipse lunar. La primera es la penumbral. Foto: AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El próximo 7 de septiembre se vivirá uno de los eventos astronómicos más llamativos de este año: un eclipse lunar que comenzará a las 3:28 de la tarde, hora Colombia. La mejor visibilidad se dará en Asia y en Australia Occidental.

(Lea: El meteorito que se estrelló en una casa en Estados Unidos es más antiguo que la Tierra)

De acuerdo con el medio Time and Date, también se podrá ver en Europa, África, el este de Australia y Nueva Zelanda, al menos algunas fases del eclipse. Eso sí, como recuerdan los astrónomos, la posibilidad de observarlo dependerá de si la Luna está sobre el horizonte en tu ubicación en ese momento.

Fases del eclipse lunar y sus horarios en Colombia

La NASA, en su página web, explica que las fases del eclipse ocurren de forma simultánea para la mitad del mundo. De acuerdo con la página Time and Date, estas son las fases con el horario de Colombia, desde donde no se podrá ver el evento astronómico.

🌕 3:28 p.m. del domingo 7 de septiembre - Comienzo del eclipse penumbral

La Luna entra en la zona de la penumbra, la parte exterior de la sombra de la Tierra. Este satélite empieza a oscurecerse con un efecto todavía sutil.

🌔 4:27 p.m. del domingo 7 de septiembre - Empieza el eclipse parcial

En esta fase, la Luna comienza a entrar en la umbra, que es la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Este es el inicio del eclipse parcial. La imagen que se ve es como si a la Luna le faltara un “pedazo”, pero, por medio de un telescopio, se observa cómo esa parte del satélite que está dentro de la umbra es más oscura.

🌓 05:30 p.m. del domingo 7 de septiembre - Es el inicio del eclipse total

La Luna completa está en la umbra de la Tierra y se tiñe de rojo cobrizo. En esta fase, la NASA recomienda el uso de prismáticos o telescopio para obtener una mejor visión del eclipse.

🌑 06:52 p.m. del domingo 7 de septiembre - Finaliza el eclipse total

La Luna empieza a salir de la umbra y el color rojo se desvanece. Ese “pedazo” que se había visto antes que le faltaba a la Luna empieza a aparecer en el lado opuesto. En América, se podrá contemplar la parte inicial, central y final del eclipse.

(Puede leer: Lluvia de meteoros Perseidas 2025 alcanzará su punto máximo esta semana, ¿cómo verla?)

🌗 07:56 p.m. del domingo 7 de septiembre - Final del eclipse parcial

La Luna entera vuelve a quedar en la penumbra de la Tierra, de modo que su oscurecimiento ya es muy sutil.

🌖 08:55 p.m. del domingo 7 de septiembre - Final del eclipse penumbral

El eclipse ha terminado.

Un eclipse acompañado por la Luna de Sangre

Durante el eclipse total, la Luna adoptará el característico tono rojizo que popularmente se conoce como Luna de Sangre. Esto ocurre porque, cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, la luz solar que atraviesa la atmósfera se filtra y dispersa.

Para comprenderlo de manera más sencilla, imagínese el siguiente escenario: durante este evento, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, pero por el borde de nuestro planeta, la radiación que llega del Sol interactúa con nuestra atmósfera. Esta luz, llamada “blanca” por los científicos, está formada por todos los colores.

(Le puede interesar: Jim Lovell, astronauta que comandó el Apolo 13, falleció a los 97 años)

Sin embargo, a diferencia de los demás, en este proceso, los tonos azules y verdes se dispersan más fácilmente, mientras que la luz roja continúa su camino e incide sobre la superficie lunar, tiñéndola de ese color. Andrea Buccino, investigadora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la Universidad de Buenos Aires, en entrevista con National Geographic, contó que, en este evento, “solo llega la luz más roja, que es la que ilumina a la Luna”.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬