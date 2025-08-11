Lluvia de meteoros Perseidas 2025 alcanzará su punto máximo esta semana, ¿cómo verla?

Imagen de referencia- La lluvia de estrellas Perseidas, en su punto máximo, pueden registrar hasta 100 meteoros por hora. Foto: EFE - GEORGI LICOVSKI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La lluvia de meteoros más popular del año es la de las Perseidas, que se caracterizan por ser una de las más intensas, pues en su punto máximo pueden registrar hasta 100 meteoros por hora. Aunque este evento astronómico comenzó el pasado 17 de julio, alcanzará su punto máximo en la noche del 12 al 13 de agosto.

(Lea: Jim Lovell, astronauta que comandó el Apolo 13, falleció a los 97 años)

Su nombre proviene de la constelación de Perseo, desde donde parecen originarse los destellos, y ocurre cuando fragmentos del cometa 109P/Swift-Tuttle ingresan a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 60 kilómetros por segundo.

Entonces, al entrar, estos fragmentos se calientan, se vaporizan y dejan tras de sí brillantes estelas de luz que surcan el cielo nocturno. En condiciones ideales, los astrónomos señalan que es posible observar hasta 100 meteoros por hora durante el pico del fenómeno.

Las lluvias de meteoros se presentan aproximadamente en la misma época cada año y pueden prolongarse durante días o semanas. El punto máximo se da cuando la Tierra atraviesa la zona más densa de los restos cósmicos dejados por el cometa.

(Puede leer: NASA revela una de las panorámicas más completas de la superficie de Marte)

Para este año, explica la página web Time and Date, la lluvia se verá mejor desde el hemisferio norte, pero advierte que las personas interesadas en observarla deberán “lidiar con la luz de la Luna, que estará casi llena en un 84 % la noche del pico de las Perseidas”.

En Colombia, añade este medio, el mejor momento para observarlas será la madrugada del 12 de agosto, entre la medianoche y las 5:00 a. m. En este enlace, puede consultar la actividad de las Perseidas y la ubicación del radiante en tiempo real.

🌑 ¿Cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas?

En entrevista con The New York Times, Michelle Nichols, directora de observación pública del Planetario Adler de Chicago, aseguró que no es necesario usar telescopios ni binoculares para observar una lluvia de meteoros.

Esto, añadió Nichols, “se debe a que los meteoros pueden atravesar grandes franjas del cielo, por lo que el equipo de observación puede limitar tu campo de visión”.

(Lea también: Una roca con forma de coral fue vista en Marte)

Entre las recomendaciones principales que ofrecen los astrónomos está la de contar con un cielo despejado y, si en caso de ser posible, una aplicación móvil que lo ayude a ubicar el radiante de la lluvia en el cielo.

Otra recomendación es llegar con tiempo al lugar donde va a observar el fenómeno y permitir que sus ojos se adapten a la oscuridad. Para ello, evite el uso de pantallas o luces artificiales al menos 15 o 20 minutos antes de comenzar la observación.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬