El asteroide que estará orbitando la Tierra durante las próximas semanas

El asteroide, según las estimaciones de los científicos, tiene un diámetro de 1,89 metros. Se encuentra a 14 millones de kilómetros de la Tierra, más de 30 veces la distancia a la que se encuentra la Luna. Además, se estima que viaja…

Hay un nuevo objeto vinculado temporalmente a la Tierra, como si se tratara de una "pequeña luna" que estará orbitando nuestro planeta durante las próximas semanas. Se trata del asteroide 2026 QQ8, una roca muy pequeña que entró a la órbita terrestre hace varios meses, pero que fue detectada hace apenas unos días.

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El asteroide, según las estimaciones de los científicos, tiene un diámetro de 1,89 metros. Se encuentra a 14 millones de kilómetros de la Tierra, más de 30 veces la distancia a la que se encuentra la Luna. Además, se estima que viaja por el espacio a una velocidad de 29 km por segundo.

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De acuerdo con el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés), que fue el centro de investigación que reportó la presencia de este asteroide, ingresó a la órbita terrestre en abril de 2026 y desde entonces su trayectoria está ligada a nuestro planeta.

En la trayectoria que sigue el asteroide alrededor del Sol, tarda 359 días en dar un giro completo a nuestra estrella y mantiene una distancia a esta similar a la que tiene la Tierra.

A pesar de llevar tantos meses relativamente cerca del planeta, su detección se reportó el 29 de octubre y desde entonces ha contado con el seguimiento continuo de varios observatorios astronómicos. Su salida de la órbita terrestre se estima para enero, pero tendrá su acercamiento más cercano en las próximas semanas.

La plataforma Eyes On Asteroids, de la NASA, asegura que su acercamiento máximo ocurrirá el 13 de diciembre, en poco menos de un mes. Ese día, el 2026 QQ8 estará a aproximadamente 1,3 millones de kilómetros de la Tierra, apenas tres veces la distancia que hay entre nuestro planeta y la Luna.

Por su tamaño diminuto, este asteroide no representa ningún riesgo para la Tierra, pero estará bajo seguimiento científico hasta que abandone la órbita terrestre, para seguir adelantando estudios sobre su trayectoria y su posible origen.

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