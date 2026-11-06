El Cañón de Chicamocha es reconocido como Patrimonio Geológico Mundial

Así lo dio a conocer en un comunicado la Universidad Industrial de Santander, institución que lideró el proceso para que este sitio fuera reconocido como patrimonio geológico. El Cañón del Chicamocha cuenta con una extensión de 200 kilómetros y alcanza una profundidad de 2.000 metros, que se han formado a…

El Cañón del Chicamocha, uno de los lugares más emblemáticos de Santander, es reconocido desde hoy como parte del Patrimonio Geológico Mundial, un reconocimiento internacional que entrega la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS).

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Así lo dio a conocer en un comunicado la Universidad Industrial de Santander, institución que lideró el proceso para que este sitio fuera reconocido como patrimonio geológico. El Cañón del Chicamocha cuenta con una extensión de 200 kilómetros y alcanza una profundidad de 2.000 metros, que se han formado a lo largo de 1.000 millones de años de historia geológica, de acuerdo con la UIS.

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"Para Santander y Colombia, este reconocimiento representa un motivo de orgullo que trasciende la belleza de sus paisajes", señala la universidad en el comunicado.

La institución explica que no se trata de una distinción que ocurra únicamente por el paisaje del Cañón. En la selección de lugares de patrimonio geológico se tienen en cuenta características como el valor científico excepcional del lugar, que se mide con los aportes que ha entregado al conocimiento de la Tierra a lo largo de los años. “El principal aporte es que tienen algo que enseñarle a la humanidad”, resume Francisco Velandia, profesor titular de la Escuela de Geología de la UIS, en el comunicado.

Esta distinción "sitúa al Cañón del Chicamocha entre los lugares de mayor relevancia geológica del mundo. Su formación, sus características tectónicas y su diversidad natural lo convierten en un escenario privilegiado para comprender la evolución de la Tierra", de acuerdo con la UIS. Luis Carlos Mantilla, el geólogo de la UIS que viajó a recibir el reconocimiento en Portugal, relata en el comunicado que detrás de esto hubo un proceso extenso y riguroso de evaluación, que se extendió durante varios años.

“Desde hace casi cuatro años se empezaron a hacer gestiones porque queríamos que realmente el Cañón hiciera parte de esos 100 sitios de patrimonio geológico del mundo. Con unos cinco evaluadores por cada área propuesta, es un trámite bastante riguroso (…) la tarea se hizo bastante bien para esta oportunidad, para la lista del 2026”, explica Mantilla en el documento.

Además de la UIS, en el proceso para obtener el reconocimiento también participó el Servicio Geológico Colombiano, quienes recopilaron la evidencia y los sorportes necesarios para que el Cañón del Chicamocha haga hoy parte del patrimonio geológico mundial.

La UIS detalla que el Cañón estará dentro de una lista que hoy cuenta con 100 sitios reconocidos como patrimonio, pero que espera llegar a 400 lugares con esta distinción en 2028.

"Ubicado en el costado occidental de la Cordillera Oriental, el Cañón se extiende por más de 200 kilómetros y comprende territorios de 17 municipios santandereanos: Aratoca, Barichara, Capitanejo, Cepitá, Curití, Jordán, Los Santos, Macaravita, Mogotes, Molagavita, Onzaga, Piedecuesta, San Andrés, San Joaquín, San José de Miranda, Villanueva y Zapatoca. En su interior también se encuentra el Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los fenómenos sismológicos más estudiados del mundo", detalló la universidad.

Los docentes que participaron en el proceso destacan que este reconocimiento puede significar un impulso para la investigación científica en el Cañón, así como el desarrollo de proyectos que involucren a las comunidades locales en el conocimiento y protección de este gran conjunto de ecosistemas.

"El siguiente desafío es avanzar hacia el reconocimiento como Geoparque Mundial de la UNESCO. Esta figura, además de valorar el patrimonio geológico, promueve su apropiación por parte de los habitantes, la educación, la conservación y el desarrollo sostenible de los territorios", apunta la UIS.

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