Durante décadas, los científicos han identificado que, a pesar de la diversidad de idiomas y culturas, los seres humanos compartimos una serie de patrones "universales" en nuestras vocalizaciones. Se trata de regularidades acústicas presentes tanto en el habla como en el canto, relacionadas con el ritmo, la duración de los sonidos, las pausas, las variaciones de tono y la forma en que se organizan las secuencias vocales. Eso ya se sabía.

Lo que acaba de revelar una investigación publicada en Science, una de las revistas científicas más reconocidas del mundo, es que esos patrones acústicos también están presentes en el canto de las aves.

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Los científicos se hicieron una pregunta: ¿por qué el canto de algunas aves se parece tanto a la música y al habla humana? Logan S. James y Jon T. Sakata, investigadores de la Universidad McGill, cuentan que llevan décadas estudiando las similitudes entre las vocalizaciones de las aves y las humanas. Se han concentrado, en especial, en pinzones cebra, una especie que aprende sus cantos escuchando a otros. Pero en la nueva investigación quisieron ampliar eso. Compararon vocalizaciones de 367 especies de aves con muestras de habla y canto humano en 52 idiomas. En total, analizaron más de 74.500 elementos vocales de aproximadamente 5.900 cantos de aves, además de más de 15.000 elementos de más de 800 frases de habla o canto humano.

La comparación incluyó dos grandes grupos de aves: unas que aprenden sus cantos mediante la imitación de otros individuos, y otras que producen sus vocalizaciones sin necesitar ese aprendizaje. Entre las primeras están los oscinos, el grupo que reúne a los pájaros cantores y los colibríes. Entre las segundas, los suboscinos y los chotacabras. La diferencia es importante, dicen los autores, porque permitió poner a prueba una hipótesis: si las semejanzas entre el canto de las aves y las vocalizaciones humanas dependieran del aprendizaje, deberían ser más frecuentes en las especies que aprenden a cantar.

"Dado que los humanos, los pájaros cantores y los colibríes aprenden vocalmente, pensamos que algunos patrones podrían ser similares entre estas especies y distintos de los de los suboscines y los chotacabras", escriben los autores en una columna en el medio especializado The Conversation.

Pero los resultados mostraron que no es así. Los investigadores encontraron patrones acústicos compartidos por las aves de ambos grupos y los seres humanos. Es decir, la característica de aprender imitando no resultó diferenciadora. En los patrones compartidos identificaron tres características interesantes: intervalos pequeños de tono, ritmos regulares y predecibles, y el alargamiento del sonido al final de una frase. Esta última característica significa que, tanto en las vocalizaciones humanas como en las de las aves, el último sonido de una secuencia tiende a durar más que los anteriores.

Ahora bien, no todos los cantos se parecen de la misma manera al habla o a la música humana. El estudio encontró variaciones: algunos patrones de las aves guardan mayor semejanza con los que aparecen en el habla, mientras que otros se acercan más a los del canto humano. Lo importante, dicen los autores del estudio, es que esas similitudes aparecieron tanto en especies que aprenden sus vocalizaciones como en aquellas que no lo hacen. El aprendizaje vocal, por tanto, no determinó de manera sistemática la presencia de estos patrones ni el grado de semejanza con las vocalizaciones humanas.

¿Qué podría explicar estas coincidencias? "Necesitaremos más estudios para determinar la respuesta, pero planteamos la hipótesis de que las similitudes en la forma en que los humanos y las aves producen sonidos podrían influir en algunos patrones de secuencias vocales", escriben los autores. Plantean que una posibilidad está en los mecanismos físicos y motores que intervienen en la producción de sonidos. Es decir, aunque los seres humanos y las aves tengan sistemas vocales diferentes, producir sonidos puede imponer ciertas condiciones que favorecen patrones parecidos. Logan James, primer autor del estudio, puso dos ejemplos: cambiar bruscamente de tono puede ser difícil tanto para las aves como para las personas, lo que ayudaría a explicar los intervalos pequeños; y el alargamiento del sonido al final de una frase podría estar relacionado con la respiración durante la vocalización.

Esta explicación apunta a lo que los investigadores llaman mecanismos motores convergentes: características semejantes que pueden surgir en especies distintas porque enfrentan condiciones o limitaciones parecidas al producir sonidos.

Hay una pregunta muy provocadora que los científicos se hacen en The Conversation. ¿Nos enseñaron los pájaros a cantar? Hay que recordar, dicen, que los pájaros cantores evolucionaron hace unos 50 millones de años, mucho antes de que los primeros linajes humanos se separaran de los demás grandes simios. Esto, dicen los autores, significa que las aves han enriquecido nuestros paisajes sonoros a lo largo de la evolución humana.

"El canto de los pájaros ha inspirado la música a lo largo del tiempo y en diversas culturas . ¿Podrían estos sonidos naturales haber influido en los primeros humanos cuando comenzaron a experimentar con la producción de sonidos, descubriendo así el placer que la música les brindaba?", se preguntan los científicos. "Estas son algunas de las grandes ideas que nos entusiasma explorar en futuros estudios".



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