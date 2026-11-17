En una investigación publicada esta semana en la revista Journal of Neuroscience, un grupo de investigadores sugiere que esa capacidad se debe a que los sistemas auditivos de estas personas procesan los sonidos de forma más consistente y fiable que los…

Desde hace un tiempo, los científicos saben que las personas que han vivido la mayor parte de su vida ciegas suelen tener una capacidad auditiva mejor que la del resto, que, de hecho, se ha calificado como "extraordinaria" en algunas investigaciones. Sin embargo, no ha estado tan claro por qué.

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En una investigación publicada esta semana en la revista Journal of Neuroscience, un grupo de investigadores sugiere que esa capacidad se debe a que los sistemas auditivos de estas personas procesan los sonidos de forma más consistente y fiable que los de las personas que no son ciegas.

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Hay algo que los científicos conocen como "ruido interno", y en las personas ciegas, es menor que en el resto.

En una columna publicada en el medio especializado The Conversation, uno de los autores explica que "la audición es un proceso complejo. Implica muchas etapas , desde cómo los oídos detectan los sonidos hasta cómo el cerebro extrae información significativa de esos sonidos".

Por eso, para estudiar por qué las personas ciegas parecen escuchar mejor que las personas videntes, el equipo realizó dos pruebas para evaluar distintas etapas del procesamiento de los sonidos. En la primera, descrita como "tone detection in notched-noise", los participantes debían identificar un tono dentro de un sonido de fondo compuesto por ruido. Esta tarea permite evaluar la selectividad frecuencial de la cóclea, una estructura del oído interno que ayuda a separar los sonidos según sus frecuencias. En esta prueba, informan los autores, las personas ciegas y las videntes obtuvieron resultados similares.

En la segunda prueba, que medía la capacidad para reconocer diferencias en la altura de los tonos, los resultados fueron distintos. Las personas con ceguera temprana tuvieron un mejor desempeño al identificar si un sonido era ligeramente más agudo o más grave que otro.

Esta capacidad, conocida como discriminación de la altura tonal (pitch discrimination), involucra mecanismos de procesamiento auditivo que ocurren en etapas posteriores y requieren la participación de la corteza cerebral. Pero ¿por qué las personas ciegas lograban distinguir mejor esas diferencias? Para responderlo, los investigadores utilizaron modelos computacionales que les permitieron evaluar distintas explicaciones.

La que mejor se ajustó a los resultados fue una reducción del llamado ruido interno (internal noise). Este concepto no se refiere a los sonidos del ambiente, sino a las fluctuaciones o interferencias que se producen dentro del propio sistema nervioso cuando procesa una señal. En términos sencillos, es como si el cerebro recibiera una señal con menos interferencias y pudiera identificar con mayor precisión sus características.

Los modelos indicaron que las personas con ceguera temprana tenían menos ruido interno al procesar las diferencias entre tonos. Esto podría ayudarles a reconocer variaciones muy pequeñas que otras personas tienen más dificultades para distinguir.

Los investigadores también encontraron que los años de formación musical predecían una reducción de ese ruido interno. Es decir, tanto la ceguera temprana como la experiencia musical parecen estar asociadas con una mayor precisión en esta tarea auditiva.

Los autores del estudio creen que el hallazgo aporta nuevos elementos para comprender lo que se conoce como "la plasticidad cerebral", es decir, la capacidad del cerebro para modificar su funcionamiento a partir de las experiencias. Cuando una persona nace ciega o pierde la visión durante las primeras etapas de su vida, el cerebro puede reorganizar la manera en que procesa la información de los sentidos. Esta investigación sugiere que uno de esos cambios podría estar relacionado con la reducción de las interferencias internas que afectan el procesamiento de los sonidos.

Los autores, sin embargo, no encontraron que las personas con ceguera temprana tuvieran una mayor sensibilidad auditiva en todas las etapas del procesamiento. De hecho, en la prueba relacionada con el oído interno, ambos grupos (personas ciegas y videntes) obtuvieron resultados equivalentes. La ventaja apareció específicamente al distinguir diferencias entre tonos, una tarea que involucra procesos cerebrales posteriores.

La investigación también muestra que la formación musical puede estar relacionada con ese mismo mecanismo, lo que ayuda a entender cómo la experiencia modifica la precisión con la que el cerebro interpreta los sonidos.

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