Homosexualidad en los animales: nuevas claves desde el estudio de los primates

El comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo (homosexualismo) está más extendido entre las especies animales de lo que creemos. En una nueva investigación publicada en Nature, los científicos recopilan datos sobre 491 especies de primates no humanos, encontrando homosexualismo en 59 especies.

Sin embargo, “los orígenes evolutivos del comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo en los animales siguen siendo controvertidos”, escriben los autores en su investigación, publicada este 12 de enero. Algunas plantean que pudo surgir a partir de un comportamiento sexual ancestral poco selectivo, que luego fue moldeado por la evolución. Otras proponen que cumple funciones sociales, como fortalecer alianzas, reducir conflictos, practicar habilidades sexuales en individuos jóvenes o, incluso, en algunos casos, responder a errores de identificación del sexo.

La evidencia disponible indica, eso sí, que no depende solo de la genética. Por ejemplo, en macacos rhesus se ha estimado que apenas un 6,4 % de ese comportamiento es heredable, lo que sugiere que el entorno social, las condiciones ecológicas y la flexibilidad del comportamiento juegan un papel mucho más importante. Los estudios muestran, de hecho, que es más frecuente en especies con sistemas sociales complejos, como los primates. En estos grupos, el comportamiento puede funcionar como una estrategia social flexible, útil para reforzar vínculos, manejar tensiones o construir alianzas, dependiendo del contexto.

Con base en esta idea, los investigadores analizaron el homosexualismo en primates no humanos. El estudio evaluó tres grandes factores que podrían influir en la aparición de este comportamiento, según los autores: el ambiente, como climas extremos, escasez de alimentos o presión de depredadores; la historia de vida, incluyendo longevidad, tamaño corporal, dimorfismo sexual y proporción entre machos y hembras; y la complejidad social, como el tamaño del grupo, las jerarquías, los sistemas de apareamiento y el cuidado cooperativo de las crías.

Los resultados se basaron en una revisión detallada de la literatura científica: de más de 1.700 registros iniciales, se analizaron 96 estudios revisados por pares, que documentan homosexualismo en 59 especies de primates. Aunque la mayoría de los registros se concentran en unas pocas especies muy estudiadas (como macacos japoneses, chimpancés y macacos rhesus), el patrón muestra que el homosexualismo es una parte estable del repertorio social de muchos primates.

¿Qué encontraron?

Como ya se ha mencionado, lo primero que reiteran los investigadores es que el estudio muestra que el comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo está ampliamente distribuido entre los primates y no se limita a unas pocas especies. Los investigadores encontraron que aparece en casi todos los grandes linajes, incluidos lémures, monos del continente americano, monos africanos y asiáticos, y grandes simios. Esta distribución sugiere que tiene raíces evolutivas profundas o que ha surgido de manera independiente, pero se ha mantenido.

El análisis sugiere que las especies emparentadas tienden a compartir este tipo de conductas, pero que el entorno ecológico desempeña un papel relevante. “El comportamiento sexual entre personas del mismo sexo está muy extendido entre los primates no humanos, pero observamos diferentes patrones de comportamiento e interacción social entre las distintas especies. Nuestro estudio muestra cómo estos patrones se ven influenciados por factores ambientales, así como por los sistemas sociales en los que viven los primates”, resume La autora principal, Chloe Coxshall, del Centro Georgina Mace para el Planeta Vivo del Imperial College de Londres, citada en un artículo de ese centro de investigaciones.

Los científicos apuntan a que el homosexualismo es más frecuente en especies que viven en condiciones ambientales exigentes, como climas más secos, escenarios con mayor escasez de recursos o contextos de alta presión por depredadores. Además, ciertos rasgos de la historia de vida de las especies están asociados con una mayor presencia de homosexualismo. El comportamiento es más común en especies con dimorfismo sexual marcado, es decir, donde machos y hembras difieren notablemente en tamaño o apariencia, y en aquellas con vidas más largas. Estas características suelen estar ligadas a sociedades con alta competencia, jerarquías definidas y relaciones sociales que se extienden durante muchos años.

“Nuestra investigación demuestra que la conducta sexual entre personas del mismo sexo es parte integral de muchas sociedades de primates no humanos, y parece ayudar a los animales a vincularse y mantener la armonía grupal. Sería interesante explorar más a fondo cómo diferentes factores ambientales y sociales han influido en la evolución de estas conductas tanto en las sociedades humanas como en los primates no humanos” dice Vincent Savolainen, director del Centro Georgina Mace para el Planeta Vivo. (Puede ver: Estas lagartijas juegan piedra, papel o tijera)

Los científicos creen que su trabajo sienta las bases para futuras investigaciones evolutivas, no solo en primates, sino en el reino animal en general. También plantean una idea más amplia sobre posibles paralelos con los seres humanos. Mencionan, por ejemplo, que las generaciones más jóvenes reportan mayores niveles de fluidez sexual y bisexualidad, al tiempo que enfrentan mayores niveles de estrés y desafíos en salud mental. Esto abre la pregunta, dicen, de si, al igual que en otros primates, las presiones del entorno social (en el caso humano, las propias de la vida moderna) podrían influir en la expresión de la sexualidad.

Los autores sugieren que, si existiera algún vínculo, este podría ser indirecto o mediado por mecanismos biológicos complejos, como la pleiotropía, en la que ciertos factores genéticos influyen simultáneamente en distintos rasgos.

Sin embargo, el artículo subraya con énfasis que estas ideas son hipotéticas y que deben interpretarse con extrema cautela. Los autores advierten, de hecho, explícitamente contra cualquier lectura errónea o uso indebido de los resultados, como la idea de que una mayor igualdad social podría “eliminar” el homosexualismo en humanos. “Nos alineamos con las declaraciones de posicionamiento expresadas en trabajos anteriores y subrayamos que las hipótesis evolutivas no determinan la validez de las identidades individuales ni disminuyen su valor inherente”, escriben. “Nuestro objetivo era documentar los factores que subyacen a la diversidad conductual en los animales, no justificar o explicar las identidades humanas; rechazamos explícitamente cualquier uso de estos hallazgos para tolerar la discriminación o minimizar las experiencias LGBTQ+”, agregan poco después.

Finalmente, los autores reconocen que los sesgos culturales han influido históricamente en cómo se observa y reporta el comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo en animales, y expresan su esperanza de que este trabajo contribuya a una investigación más abierta y rigurosa en el futuro.

