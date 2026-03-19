El SGC publica el estudio más completo hasta ahora sobre el Complejo Volcánico Galeras

Imágenes panorámicas de este volcán ubicado en Pasto, Nariño. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), luego de más de tres décadas de trabajo, presentó el estudio más completo realizado hasta ahora sobre el Complejo Volcánico Galeras (CVG), para aportar a la comprensión científica de uno de los volcanes más activos y emblemáticos de nuestro país.

El artículo fue publicado en la revista Journal of Volcanology and Geothermal Research y está disponible para ser descargado aquí. El trabajo incluye un nuevo mapa geológico del CVG, que muestra la distribución espacial de los depósitos volcánicos. “Este es un insumo fundamental para la posterior evaluación de la amenaza volcánica y elaboración de mapas de amenaza, que permiten identificar zonas potencialmente afectadas ante futuras erupciones”, explicó el SGC.

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El estudio, además, ofrece una actualización integral de la estratigrafía y la cartografía geológica del complejo volcánico, integrando información petrográfica, geoquímica, geomorfológica y geocronológica. Entre sus principales resultados, se destacan 170 nuevas dataciones radiométricas, las cuales permiten determinar la edad de rocas y materiales geológicos a partir de la desintegración de elementos radiactivos.

“Este avance posiciona al Galeras como el volcán colombiano con el mayor número de edades absolutas obtenidas mediante técnicas modernas”, indicó la entidad. Tras reconstruir 1,4 millones de años de evolución volcánica, la investigación demostró que el volcán Galeras es el más pequeño y el más joven de los cinco edificios volcánicos (los otros son Cariaco, Coba Negra, Genoy, Urcunina) que conforman el complejo, los cuales se construyeron y destruyeron a lo largo del tiempo debido a diferentes procesos volcánicos, tectónicos y ambientales.

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Mauricio Tamayo, autor principal del artículo, detalló que “el volcán que hoy vemos activo es apenas la etapa más reciente de una larga historia geológica. Es gracias a este estudio que ahora tenemos información más precisa sobre la edad y la distribución de los productos generados por el Complejo Volcánico Galeras; lo que ofrece a las comunidades un conocimiento valioso para el ordenamiento del territorio y el aprovechamiento sostenible del suelo, el agua, los materiales de construcción y el potencial geotérmico; asimismo, para el fortalecimiento del turismo y la valoración del paisaje”.

Un trabajo articulado

El estudio del SGC fue resultado de un proyecto ejecutado entre 2017 y 2022 por su Dirección de Geociencias Básicas, que se denominó “Mapa geológico del Complejo Volcánico Galeras”. En esa apuesta participaron geólogos, geólogas y geógrafos, además de instituciones aliadas, que realizaron trabajo de campo, análisis de laboratorio y levantamiento cartográfico a diferentes escalas.

El trabajo también incluyó una fase de apropiación social del conocimiento, pues se llevaron a cabo actividades educativas y la elaboración de materiales divulgativos como el libro “La historia del Guardián de Pasto”, que traduce los resultados científicos a un lenguaje accesible para las comunidades del entorno del volcán.

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Para los investigadores, el volcán Galeras es un laboratorio natural que guarda la memoria geológica del suroccidente de Colombia. De ese modo, este estudio ha permitido fortalecer su vigilancia, la preparación comunitaria y la cooperación científica nacional e internacional.

“Los volcanes son estructuras muy complejas y el gran reto ha sido siempre encontrar la manera de transmitir a las comunidades toda la información obtenida sobre ellos. Por esta razón, en los últimos años se han creado diferentes estrategias para que el conocimiento adquirido pueda ser comprendido y asimilado por las personas que viven en el área de influencia del volcán, ayudándoles a entender cuál es la naturaleza y origen geológico del territorio que habitan y a conocer el potencial y las riquezas naturales que ello representa”, agregó Ana María Correa, geóloga y líder del equipo de trabajo Geología de Volcanes del SGC.

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