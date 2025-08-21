El telescopio James Webb de la NASA descubre la luna número 29 de Urano

Esta nueva luna se encuentra a 56.000 kilómetros del centro de Urano y su órbita, casi circular, sugiere que pudo haberse formado cerca de su ubicación actual. Foto: James Webb

Una reciente investigación, elaborada a partir de las imágenes recopiladas por el telescopio espacial James Webb de la NASA, permitió descubrir una nueva luna de Urano. Con este hallazgo, ya son 29 las que orbitan alrededor de este planeta, el séptimo desde el Sol en el sistema solar.

Maryame El Moutamid, del Instituto de Investigación del Suroeste (Estados Unidos) y responsable de la detección con las observaciones del Webb, explicó en un comunicado que esta luna tiene apenas diez kilómetros de diámetro y ha sido denominada S/2025 U1.

Sin embargo, este nombre aún no es oficial y deberá ser aprobado por la Unión Astronómica Internacional (IAU), la autoridad encargada de la designación oficial de los objetos astronómicos.

Según El Moutamid, se trata de un descubrimiento significativo. “Es algo que ni siquiera la nave espacial Voyager 2 de la NASA vio durante su sobrevuelo hace casi 40 años”, afirmó. Su reducido tamaño podría explicar por qué fue invisible para la sonda Voyager 2 y otros telescopios durante tanto tiempo.

Esta nueva luna se encuentra a 56.000 kilómetros del centro de Urano y su órbita, casi circular, sugiere que pudo haberse formado cerca de su ubicación actual. Hasta ahora, Urano tenía 28 lunas conocidas, cuyos nombres provienen de personajes de Shakespeare y Alexander Pope, y aproximadamente la mitad de ellas son de menor tamaño y orbitan a una corta distancia del planeta.

Matthew Tiscareno, del Instituto SETI (Estados Unidos) y también participante en el hallazgo, señaló que este descubrimiento podría ser la pista de la existencia de muchas más lunas diminutas alrededor de Urano. “Probablemente, haya muchas más y solo tenemos que seguir buscando”, aseguró en el comunicado.

