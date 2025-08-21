Prepárese: estos son los eventos astronómicos que podrá observar en septiembre

Imagen de referencia - el eclipse solar parcial será el 21 de septiembre. Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

Durante septiembre tendrán lugar varios eventos astronómicos, entre ellos dos eclipses. También se registrará el Equinoccio de septiembre, que ocurre cuando el Sol se ubica exactamente sobre el ecuador terrestre, lo que hace que el día y la noche tengan una duración relativamente similar en todas las regiones del planeta. Aquí le contamos todo lo que debe saber.

🔭 Eclipse total de Luna

El domingo 7 de septiembre, la Luna atravesará la sombra umbral de la Tierra, dando lugar a un eclipse lunar total. Durante el fenómeno, el disco lunar adquirirá un tono rojo oscuro, lo que se conoce como Luna de Sangre. Este eclipse será completamente visible en el este de África, Asia y Australia, y podrá observarse al salir en gran parte de África y Europa.

Según la página Time and Date, la Luna estará bajo el horizonte durante este evento, por lo que no podrá verse desde Colombia. El eclipse iniciará hacia las 4:27 p. m. (hora Colombia), alcanzará su punto máximo a las 6:11 p. m. y finalizará aproximadamente a las 10:55 p. m.

🔭 Ocultación lunar de Venus

El viernes 19 de septiembre, Venus desaparecerá temporalmente detrás de la Luna en un fenómeno conocido como ocultación lunar. Este evento será visible desde África, Rusia Occidental, Canadá, Asia y Europa, incluyendo Londres.

En hora colombiana, Venus pasará detrás de la Luna a las 6:55 a. m. y volverá a aparecer alrededor de las 8:14 a. m.

🔭 Eclipse Solar parcial

El domingo 21 de septiembre, entre las 12:29 p. m. y las 4:53 p. m. (hora Colombia), la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, cubriendo parcialmente el disco solar y generando un eclipse solar parcial. Este fenómeno podrá observarse desde el sur de Australia, los océanos Pacífico y Atlántico, y la Antártida.

En Colombia no será visible, pero varias páginas de astronomía transmitirán el evento en directo. El punto máximo ocurrirá a las 2:41 p. m.

🔭 Equinoccio de septiembre

El equinoccio de septiembre marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur. Este año ocurrirá el 22 de septiembre a la 1:20 p. m. (hora Colombia).

La luna llena más cercana al equinoccio de otoño recibe el nombre de Luna de la Cosecha, ya que, históricamente, su luz permitía a los agricultores extender sus jornadas hasta altas horas de la noche durante la temporada de recolección.

