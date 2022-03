El uso del celular no aumenta el riesgo de desarrollar tumores cerebrales

El estudio identifica la exposición de las personas a los celulares antes del desarrollo de los tumores. Foto: Cortesía Secretaría de Seguridad

Un estudio publicado en la revista Journal of the National Cancer Institute, que actualizó los datos que se tenían del Estudio del millón de mujeres de Reino Unido, liderado por la Universidad de Oxford, confirmó que no existe mayor riesgo de desarrollar tumores cerebrales en quienes usan celular. Lo valioso de este estudio es que puede identificar la exposición a los celulares antes del desarrollo de los tumores, a diferencia de otros estudios retrospectivos que analizan la exposición diaria que personas con cáncer tuvieron a celulares, en los que inevitablemente puede haber sesgos de memoria.

Entre 1996 y 20021, el Estudio del millón de mujeres de Reino Unido reclutó a 1.3 millones de mujeres nacidas entre 1935 y 1950, para detectar las posibles afectaciones del uso del celular. En 2001, el 63% de las mujeres encuestadas afirmaron haber usado celular alguna vez. Y quienes ese año informaron no haber usado nunca celular, en 2011 ya lo usaban, pero con una menor frecuencia en comparación con quienes manifestaron usarlo en 2001. (Lea: Los documentos desconocidos de la Nasa sobre el nombre del Telescopio James Webb)

Tras un seguimiento de 14 años, se registraron 3.268 tumores cerebrales, lo que corresponde al 0.42% de las participantes. En comparación con personas que nunca han usado el celular, no se encontraron asociaciones significativas estadísticamente hablando en el riesgo de desarrollar gliomas, meningiomas, tumores hipofisarios o neuroma acústico. Y tampoco hubo diferencias significativas en el desarrollo de los tumores si estos se daban en la zona izquierda o derecha del cerebro.

“En este gran estudio prospectivo de aproximadamente 1 de cada 4 mujeres del Reino Unido nacidas entre 1935 y 1950, el uso de teléfonos celulares no se asoció con un mayor riesgo de tumores cerebrales en general o por subtipo de tumor cerebral o su ubicación”, afirmó el estudio publicado en la revista Journal of the National Cancer Institute. (Le puede interesar: Detectives ambientales: científicos y jóvenes chocoanos tras el ADN del golfo de Tribugá)

Por otro lado, los investigadores afirman que actualmente las emisiones de los dispositivos son menores a las de celulares de generaciones anteriores y señalan que “la investigación futura debe dirigirse específicamente a los usuarios de teléfonos celulares muy frecuentes, con atención a las nuevas características de una tecnología en constante evolución; por lo tanto, asesorar a los usuarios de teléfonos celulares sobre cómo reducir las exposiciones innecesarias sigue siendo un buen enfoque de precaución”.