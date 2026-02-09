Una especie de caracol que se creía destinada a la extinción, vuelve a prosperar

El caracol de Bermudas mayor es un caracol diminuto, del tamaño de un botón, que alguna vez se creyó extinto. /Zoológico de Hester Foto: Zoológico de Hester

El Zoológico de Hester, en el Reino Unido anunció que el caracol mayor de las Bermudas ( conocido como Poecilozonites bermudensis ) está fuera de peligro.

“Se crecía que estaba perdido para siempre hasta que una pequeña población sobreviviente fue redescubierta en un callejón de la capital de las Bermudas, Hamilton, hace una década. Ahora, tras un esfuerzo internacional, se ha confirmado que la especie está a salvo y es segura”, se lee en una publicación de la entidad.

La historia de cómo se logró esto se contará próximamente en Oryx, The International Journal of Conservation, una revista científica.

Sin embargo, las autoridades del zoológico han adelantado algunos detalles. Los expertos del zoológico criaron los caracoles en cápsulas especialmente diseñadas en el zoológico, para después liberarlos en hábitats forestales protegidos. Los cuidadores, informa el zoológico, adaptaron los métodos existentes de cría de caracoles para encontrar las mejores condiciones para la reproducción del caracol.

Sus hallazgos, además, forman parte de la primera guía de cría para la conservación de la especie. “Es una sensación increíblemente buena marcar una gran diferencia para una especie, y es algo que los conservacionistas tal vez puedan decir solo una vez en toda su carrera”, dijo Gerardo García, director de Animales y Plantas del Zoológico de Chester.

Según informan García y la entidad, seis colonias de caracoles liberados se han establecido con éxito en Bermudas, un archipiélago situado en el norte del Océano Atlántico, a seiscientas millas del continente más cercano.

¿Qué pasó y qué viene?

Los caracoles endémicos de Bermudas se han visto afectados por la pérdida de hábitat y el cambio climático, y su declive se aceleró con la introducción de “caracoles lobo” depredadores y gusanos planos carnívoros que se comieron las especies nativas mucho más pequeñas.

“Devolver los caracoles a sus hábitats naturales es importante para la conservación de esta especie y forma parte de la restauración de los ecosistemas dañados. Los caracoles funcionan tanto como presas de animales más grandes como consumidores de vegetación viva y en descomposición, por lo que son vitales para la regeneración de nutrientes en su hábitat”, informa el zoológico.

El regreso de P. bermudensis se planificó cuidadosamente. Se seleccionaron y monitorearon las áreas de reintroducción en un proceso que García describió como «similar a un juego de guerra», con las poblaciones en expansión representadas con banderas en un mapa.

“Ha sido sumamente gratificante participar en este programa de reintroducción. Es sorprendente pensar que comenzamos con menos de 200 caracoles y ahora hemos liberado más de 100.000”, finalizó Mark Outerbridge, ecologista de vida silvestre del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Bermudas.

