Es la primera vez que se logra este nivel de control en el aterrizaje de una nave espacial. Normalmente, las naves regresan y son direccionadas hacia el océano, en…

Hoy la empresa SpaceX logró marcar un hito en la exploración espacial: tras estar orbitando la Tierra durante 22 horas, la nave Starship regresó a la Tierra y aterrizó exactamente en el mismo punto desde el que despegó. La misión finalizó con éxito sobre las 4:00 pm de hoy (hora Colombia) en Starbase, el centro de operaciones de la compañía de Elon Musk en Texas, Estados Unidos.

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En imágenes: la misión sin precedentes para que la nave Starship regresara a la Tierra

Es la primera vez que se logra este nivel de control en el aterrizaje de una nave espacial. Normalmente, las naves regresan y son direccionadas hacia el océano, en donde caen de manera controlada utilizando paracaídas o propulsores que reducen su velocidad al momento del impacto. Después, equipos de ingenieros van a rescatar los módulos al mar.

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Sin embargo, lo que consiguió SpaceX no tiene antecedentes. Desde la torre en la que se ubicó la Starship al momento de su despegue, también se dirigió el retorno de la nave, que se acopló perfectamente al brazo de lanzamiento, como se aprecia en el siguiente vídeo.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! pic.twitter.com/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Todo esto ocurrió durante el vuelo número 15 de la nave espacial Starship, la más grande y moderna que se ha diseñado hasta ahora. Este vehículo es parte fundamental del proyecto de SpaceX para llevar viajes tripulados a Marte.

La nave partió ayer hacia el espacio y duró alrededor de 22 horas orbitando la Tierra. Luego de esto, inició el proceso para regresarla a la base. Sin embargo, hubo un contratiempo ayer que no auguraba un éxito para el retorno controlado de la Starship.

Cuando se lanzó la misión, el propulsor Super Heavy llevó a la Starship hasta el espacio, se desacopló e inició su descenso. La idea era que este también lograra regresar a Starbase y aterrizar en el punto desde el cual despegó. Pero los planes cambiaron a mitad de camino.

Los ingenieros de SpaceX decidieron desviar al Super Heavy para que cayera en el océano, por motivos de seguridad. Allí, el propulsor activó sus sistemas de reducción de velocidad y, momentos antes de caer al agua, explotó. Un equipo de la empresa se dirigió al lugar, en el Golfo de México, para recuperarlo.

Following Booster splashdown in the Gulf yesterday, SpaceX recovery teams were immediately onsite to safe the area.



At the same time, our Environmental Health and Safety team is ensuring any debris that washes onshore is recovered. We’re committed to protecting and restoring… pic.twitter.com/XHi303vpZg — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Con ese antecedente, había nerviosismo alrededor del retorno de Starship.

Esta vez, todo salió acorde a los planes de SpaceX y se estableció el registro de la primera vez que se recupera una nave espacial aterrizándola en el punto exacto desde el que partió hacia el espacio.

La compañía de Elon Musk volverá a intentar la hazaña, esta vez con todo el sistema, incluyendo el propulsor. Y esperan que todas las misiones de Starship sean así de ahora en adelante.

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