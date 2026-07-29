En video: el momento en que un rayo impactó un cohete segundos después del despegue

El cohete despegó el pasado 23 de julio. 30 segundos después fue impactado por un rayo. Foto: Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (CASC)

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El 23 de julio, en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en el suroeste de China, un grupo de asistentes se reunió para presenciar el lanzamiento de un cohete Larga Marcha 3B. Sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando un rayo impactó el vehículo pocos segundos después de despegar.

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En los videos difundidos del lanzamiento se observa cómo, unos 30 segundos después del despegue, el cohete no tripulado fue impactado por un rayo, que puede alcanzar al menos 100 millones de voltios. Pero, a pesar de ello, continuó su trayectoria, llegó al espacio y desplegó con éxito su carga útil en órbita.

Si bien los rayos pueden impactar a los cohetes, es poco común que suceda cuando están en pleno ascenso. Es por esta razón que la escena llamó tanto la atención de los investigadores e incluso de los adicionados.

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La Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (CASC), por medio de un comunicado, aseguró que la misión había sido un “éxito total” y que el cohete puso en órbita correctamente el satélite Tianlian-2 (06), una herramienta de retransmisión geoestacionaria que dará soporte a la Estación Espacial Tiangong.

El Larga Marcha 3B es uno de los cohetes más grandes de China y ha participado en más de 100 misiones desde su primer lanzamiento, en 1996. Pero, ¿por qué el cohete no explotó? La respuesta está en su diseño, pues su estructura exterior conduce la electricidad y evita que la descarga alcance los sistemas más sensibles.

Aunque esta escena parece sacada de una película de ciencia ficción, la ingeniería aeroespacial tiene contemplado este tipo de sucesos en el diseño de cohetes e incluso de aviones comerciales.

Estos vehículos están diseñados con estructuras exteriores conductoras, capaces de desviar las descargas eléctricas por la superficie, protegiendo los sistemas internos y, en el caso de los aviones, a sus pasajeros.

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A pesar de ello, no es la primera vez que un cohete ha sido alcanzado por un rayo. Aunque no existe un registro oficial de todos los incidentes, varios casos han quedado documentados. Uno de ellos ocurrió durante los preparativos de Artemis I, cuando el cohete de la NASA fue alcanzado por un rayo mientras permanecía en la plataforma durante un ensayo general con agua.

Otro caso ocurrió en 2019, cuando un cohete Soyuz fue alcanzado por un rayo poco después del despegue, mientras transportaba un satélite de comunicaciones hacia la órbita terrestre baja.

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