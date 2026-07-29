Luna llena de Ciervo 2026: cuándo será y cómo podrá verla Foto: AFP

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Durante la noche de este miércoles, 29 de julio, se presentará la Luna llena de Ciervo (Buck Moon), un fenómeno que coincidirá con la actividad de tres lluvias de meteoros. De acuerdo con la NASA, la Luna alcanzará su fase llena a las 9:36 p.m. (hora Colombia).

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Sin embargo, añade el medio EarthSky, es probable que en el hemisferio norte, la Luna se vea cerca del horizonte, mientras que en el hemisferio sur aparecerá más alta en el cielo, aunque no tanto como sucedió durante la luna llena de junio.

El nombre de esta Luna, explica la NASA, se debe a la relación que existe con la época en la que crecen las astas de los ciervos machos. “Los alces, renos y otras especies mudan sus astas y les crecen otras nuevas cada año”, agrega el medio Time and Date.

En varios pueblos indígenas, no obstante, la conocen por otros nombres. El medio The Old Farmer’s Almanac, por ejemplo, cuenta que los dakota la llaman la luna de la maduración de las cerezas de Virginia, mientras que otros la conocen como la luna de la muda de plumas.

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“También la han llamado la Luna del Salmón, Luna de la Frambuesa y Luna del Trueno debido a las frecuentes tormentas eléctricas que se registran durante el verano”, reseña Time and Date.

Pero, ¿cómo ver este fenómeno? Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología, Geofísica y Geoquímica Planetarias del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, sugiere que se podrá ver “siempre que estén en un lugar sin luces intensas y tengan una vista bastante despejada del cielo”.

Cabe recordar que, como ocurre con todas las lunas llenas, no se necesita telescopio para apreciarla, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las lunas llenas que quedan en 2026 son:

🌕 Luna del esturión - 28 de agosto.

🌕 Luna de la cosecha - 26 de septiembre.

🌕 Luna del cazador - 26 de octubre.

🌕 Luna del castor - 24 de noviembre.

🌕 Luna fría - 23 de diciembre.

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