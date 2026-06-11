El video de una increíble aurora austral captada por una astronauta desde el espacio

Pantallazo del video capturado por la astronauta Jessica Meir. Foto: Jessica Meir

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“Estoy maravillada ante este fenómeno etéreo y emocionalmente evocador”.

Con esas palabras la astronauta Jessica Meir, que se encuentra en ese momento en la Estación Espacial Internacional, describió la imágenes que vio hace unos días en la Tierra.

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Mientras “sobrevolaba” el sur de nuestro planeta, Meir, que es la comandante de la misión Crew-12 de la NASA, capturó un video de una aurora austral que calificó como “todo un espectáculo”.

“A diferencia de la aurora anterior que he visto, esta danzó y serpenteó directamente debajo de nosotros, ofreciendo todo un espectáculo”, fueron las palabras que compartió en su cuenta de X, en donde publicó un video que muestra el registro.

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Las imágenes las logró hacer gracias a la cámara rápida que está en el Crew Dragon, la cápsula de SpaceX que está utilizando la NASA para transportar personas hasta la Estación Espacial Internacional.

Menos populares que las auroras boreales, las auroras australes se presentan en el hemisferio sur y muestran un particular fenómeno: cuando las partículas del Sol “interactúan con los gases en nuestra atmósfera”, generando esas muestras de luz en el cielo, explica la NASA en su página web. “El oxígeno emite luz verde y roja. El nitrógeno brilla intensamente azul y púrpura”.

“Durante una tormenta solar, como una llamarada solar o una eyección de masa coronal, una gran cantidad de plasma se desplaza a gran velocidad por el espacio como parte del viento solar. Cuando esta energía solar adicional choca con la magnetosfera terrestre, algunas de las partículas cargadas eléctricamente se mueven a lo largo de las intensas líneas del campo magnético en los polos Norte y Sur y quedan atrapadas en la atmósfera terrestre. Estas partículas rebotan del polo Norte al polo Sur y viceversa, transfiriendo energía a los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre a su paso. Las coloridas y brillantes luces de la aurora boreal se producen cuando estos gases energizados liberan esa energía adicional”, es la manera en la que explica el fenómeno el Center for Science Education.

De hecho, como señala la NASA, la Tierra no es el único planeta que tiene auroras. “Si un planeta tiene una atmósfera y un campo magnético, probablemente tienen auroras”, indica. Por ejemplo, se han detectado “increíbles auroras” en Júpiter y Saturno.

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