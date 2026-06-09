Por primera vez, el avión X-59 de la NASA voló más rápido que la velocidad del sonido

Avión de investigación supersónico silencioso X-59 de la NASA. Foto: NASA/Lori Losey

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El avión experimental X-59 de la NASA marcó un nuevo hito al volar, por primera vez, más rápido que la velocidad del sonido. El hecho tuvo lugar el viernes 5 de junio cuando el avión alcanzó una velocidad de 1.147 kilómetros por hora (Mach 1.1) y una altitud de 43.400 pies (13.228 kilómetros).

El piloto de prueba de la NASA Jim “Clue” Less despegó a las 11:08 a.m., y aterrizó 81 minutos después en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California (EE.UU.). Si bien, el vuelo representa un hito, en los próximos días tendrá un nuevo reto. “Esperamos dar el siguiente paso y empujar a Mach 1.4″, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

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Se espera que pronto X-59 haga su primer vuelo de “condiciones de misión”, alcanzando una velocidad de crucero de 1.488 km/h y una altitud de aproximadamente 55.000 pies. Al igual que en su primer vuelo supersónico, el X-59 también estará acompañado por un avión de persecución.

Esta velocidad y altitud son las condiciones básicas para el X-59, cuando eventualmente sobrevolará varias comunidades estadounidenses. Este recorrido le permitirá a la NASA recopilar datos sobre cómo la gente puede percibir su suave sonido. La agencia compartirá estos datos con los reguladores estadounidenses e internacionales para ayudar a establecer nuevos estándares de ruido basados en datos y permitir un futuro mercado viable para el vuelo comercial supersónico por tierra.

Durante los últimos meses, el X-59 ha estado participando en una serie de vuelos en los que el avión ha estado volando a una amplia gama de velocidades y altitudes, un proceso conocido como expansión envolvente, según la NASA. Estas pruebas son la primera fase de las pruebas de vuelo del X-59, y se centran en el rendimiento e implican la monitorización del avión de persecución. Cuando la aeronave complete esta fase, entrará en otra, centrada en su perfil de sonido para verificar su capacidad de vuelo silencioso.

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X-59 es el primer avión supersónico experimental diseñado por la NASA. Un solo piloto es el encargado de volar la aeronave de 30,5 metros de largo y 9 metros de ancho, propulsada por un único motor a reacción. Su velocidad de investigación de diseño será de Mach 1,4 (1482 km/h) a una altitud de 16.766 metros.

La aeronave es experimental. No es un prototipo de avión comercial y nunca transportará pasajeros. “Su forma única y su conjunto de tecnologías reducen la intensidad del estampido sónico que llega al suelo a un leve golpe”, menciona la NASA.

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