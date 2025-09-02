Los mamuts que habitaron lo que hoy es México tenían secretos que su ADN revela

El equipo analizó 83 molares de mamut, 73 procedentes de Santa Lucía y 10 de Tultepec. Foto: Gerardo Peña, INAH. Foto: Gerardo Peña, INAH

Cada vez que pensamos en mamuts, esos enormes animales que vivieron hace miles de años, es posible que los imaginemos caminando por lugares fríos y muy lejanos, como Siberia. Pero en realidad estuvieron mucho más cerca de nosotros de lo que se cree comúnmente.

Dos especies de mamuts habitaron el continente americano: el mamut lanudo ( Mammuthus primigenius ), originario de Eurasia y cuyo rango geográfico se extendió a lo largo de la región holártica; y el mamut colombino ( Mammuthus columbi ), la única especie continental de mamut originaria de América. Se ha estudiado más el mamut lanudo porque su ADN antiguo se preserva mejor en las zonas frías del norte, lo que facilita analizar su genética. En cambio, el mamut colombino vivía en zonas más templadas de Norteamérica y Centroamérica, donde el ADN se conserva peor. Por eso, los estudios sobre esta especie son más limitados y hay vacíos.

Una investigación publicada recientemente en Science ayuda a llenar algunas de esas lagunas. El estudio, que contó con la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, encontró que el mamut colombino que habitó en lo que hoy es México perteneció a un linaje diferente al de sus parientes en Estados Unidos y Canadá, los cuales son más cercanos a los mamuts lanudos. Los mamuts colombinos habitaron la mayor parte del territorio actual de México. La Cuenca de México (el área suburbana de la Ciudad de México) tiene el mayor número de restos paleontológicos de estos animales en todo el país.

Durante la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre 2019 y 2022 en la antigua base militar de Santa Lucía, se encontraron más de 70,000 restos fósiles de megafauna. Al menos dos tercios de ese material han sido identificados preliminarmente como pertenecientes a más de 110 mamuts individuales. Además, diez individuos de mamut fueron excavados entre 2016 y 2019, a 20 km al suroeste de Santa Lucía, en el municipio de Tultepec.

En el estudio, los investigadores obtuvieron 61 genomas mitocondriales de mamuts colombinos, lo que representa los primeros datos genéticos de esta especie en latitudes tropicales. Para entender mejor su evolución y distribución, compararon estos genomas con secuencias de mamuts colombinos y lanudos de Canadá, Estados Unidos y Eurasia. Los científicos analizaron 83 molares de mamut para extraer ADN antiguo: 73 provenientes de Santa Lucía y 10 de Tultepec. De estas muestras, 66 mostraron suficiente ADN, baja contaminación y baja duplicación, lo que permitió identificar con confianza 18 hembras y 25 machos.

“Descubrimos que la diversidad genética a nivel mitocondrial de los mamuts colombinos que habitaron en lo que hoy es la Cuenca de México es diferente a los de Canadá y Estados Unidos. En México existieron tres sublinajes diversos entre sí, los cuales fueron contemporáneos, hacia el final del Pleistoceno (12,700 años)”, resumió, citado por el INAH, Federico Sánchez Quinto, investigador del Laboratorio de Paleogenómica y Biología Evolutiva del LIIGH.

Esto quiere decir que los mamuts colombinos que vivieron en la Cuenca de México no formaban un grupo genéticamente uniforme, sino que coexistían varios linajes distintos al mismo tiempo, lo que refleja una mayor diversidad genética local en comparación con sus parientes del norte. En otras palabras, aunque pertenecían a la misma especie, estos mamuts tenían orígenes mitocondriales diferentes, lo que podría indicar que las poblaciones se mantuvieron separadas por cierta estructura geográfica o social antes de mezclarse, y que la región tropical mexicana albergaba una variedad genética significativa hasta su extinción hacia finales del Pleistoceno.

El estudio también proporciona información sobre la historia demográfica y la estructura social de los mamuts colombinos. Los análisis sugieren que su tamaño de población se mantuvo relativamente estable en el pasado reciente, en contraste con otros linajes que sufrieron cuellos de botella al final del Pleistoceno. Respecto a su comportamiento social, mientras algunos estudios previos indicaban un exceso de machos en los fósiles (posiblemente por la muerte de machos itinerantes), los resultados de este estudio muestran una proporción equilibrada de machos y hembras, lo que podría reflejar la preservación de grupos sociales.

Los autores finalizan subrayando la importancia de recuperar datos genómicos antiguos de rangos geográficos más amplios para comprender plenamente la evolución de especies extintas y muestra que es posible obtener ADN antiguo incluso en latitudes tropicales.

