En vivo: SpaceX intentará lograr que Starship regrese al punto desde el que despegó

"El próximo vuelo está diseñado para ser el primero en traer de vuelta tanto la Starship como la Super Heavy al lugar de lanzamiento para su recuperación. De tener éxito, esto marcará la primera recuperación completa de un sistema de…

El vuelo número 15 de la nave espacial Starship de SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, completó 21 horas en órbita después de su lanzamiento ayer. La nave ha recorrido los alrededores de la Tierra transmitiendo en vivo todo el tiempo. Pero, la novedad de este viaje de prueba estará en otro momento.

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"El próximo vuelo está diseñado para ser el primero en traer de vuelta tanto la Starship como la Super Heavy al lugar de lanzamiento para su recuperación. De tener éxito, esto marcará la primera recuperación completa de un sistema de lanzamiento orbital y un hito decisivo para convertir a la Starship en un cohete fiable y de rápida reutilización", explicó SpaceX en su página web.

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El sistema ha sido probado en otros módulos hace poco tiempo, pero aterrizando en el mar. Con un sistema preciso de ubicación y propulsores reduciendo la velocidad, no requieren de paracaídas, como ocurre con otras naves espaciales.

Pero la hazaña que quiere intentar SpaceX hoy no tiene precedentes. La Starship, la nave espacial de mayor capacidad para viajes tripulados que se ha diseñado hasta ahora, regresaría exactamente al punto del que despegó ayer.

La compañía ya está preparando todo para intentarlo, con algunos contratiempos en el camino. Al intentar recuperar el lanzador Super Heavy, que se encarga de llevar a la Starship hasta la órbita y regresar a la Tierra, el equipo de SpaceX decidió cambiar su trayectoria por seguridad.

En lugar de regresar al punto de lanzamiento, los desviaron para caer en el mar, en el Golfo de México. Pero el aterrizaje del lanzador tuvo problemas y se registró una explosión momentos antes de tocar el agua. La compañía informó a través de sus redes sociales que un equipo de ingenieros y expertos ambientales hicieron presencia en el lugar para garantizar que se recuperara la totalidad del Super Heavy.

Ahora, la prueba más importante viene para la Starship. "Tras permanecer en órbita durante más de 21 horas, la Starship se prepara para su maniobra de desorbitación, reentrada y, por primera vez, su regreso al lugar de lanzamiento y aterrizaje en la Starbase", dijo SpaceX en su transmisión hace pocos minutos.

En su cuenta de X, la compañía está transmitiendo en vivo todo el vuelo. Además, podrá seguirse toda la secuencia de regreso a la Tierra, en la que se intentará que por primera vez regrese a su punto de partida.

Aquí puede ver la transmisión en vivo del regreso de la Starship a la Tierra:

Watch Starship Flight 15https://t.co/xvmIH2diNA — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

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