Encontraron una roca en medio del Sahara y ahora creen que llegó desde Marte

No sería la primera vez que se encuentra un meteorito en la Tierra que proviene de Marte. De hecho, se sabe que hay al menos 435 ejemplares recopilados en diferentes lugares del mundo y que, tras análisis científicos, se…

Hace cuatro años, en medio del desierto del Sahara, encontraron una roca de alrededor de 800 gramos de peso y de color rosado. Estuvo guardada hasta hace poco, cuando un grupo de científicos decidió analizarla y se llevaron una sorpresa: sería un trozo de la corteza de Marte que se formó hace más de 4.000 millones de años.

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No sería la primera vez que se encuentra un meteorito en la Tierra que proviene de Marte. De hecho, se sabe que hay al menos 435 ejemplares recopilados en diferentes lugares del mundo y que, tras análisis científicos, se estableció que su origen es el planeta rojo.

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Lo que hace particularmente interesante al que encontraron en el Sahara es su antigüedad. Los científicos publicaron sus resultados en la revista Science y decidieron bautizar a la roca como Teghaza 001, en honor a una antigua zona de minería de sal en Malí y que hoy es una llanura del desierto, en donde se encontró la roca.

Sus análisis establecieron que la composición de la roca correspondía con los datos de otros ejemplares que se han estudiado y cuyos elementos químicos se asocian con la corteza marciana. La información que se tiene sobre la corteza de Marte, además, se ha recopilado a lo largo de las múltiples misiones que la NASA ha enviado a ese planeta para estudiarlo.

Además, la investigación también logró detallar que no se trata de una roca joven, sino que sería un trozo de la corteza de ese planeta que se formó hace más de 4.100 millones de años.

Este estudio fue adelantado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de California, un centro de investigación adscrito a la NASA y que se dedica al estudio de este tipo de materiales.

Se cree que, al igual que otras rocas marcianas, Teghaza 001 llegó a la Tierra luego de que el impacto de un meteorito lo hubiese expulsado de su corteza original. Sin embargo, los científicos creen que se trata de un ejemplar único, no solo por su antigüedad, sino por su textura y algunos de los minerales que contiene, que no se habían visto en una roca de este tipo.

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