Esta es la primera imagen de dos agujeros negros girando uno alrededor del otro

A la derecha se muestra parte de una imagen tomada por el sistema que incluye el satélite RadioAstron, en la que los dos puntos brillantes inferiores son la emisión de radio procedente de los dos agujeros negros, y el punto superior es el chorro del agujero negro más pequeño.

Los agujeros negros son uno de los objetos astronómicos que más atención suelen llamar de los científicos. Hasta ahora, los astrónomos solo habían logrado obtener imágenes de agujeros negros individuales.

Sin embargo, eso cambio recientemente gracias al trabajo de un grupo internacional de investigadores que logró, por primera vez, capturar una imagen de radio que muestra dos agujeros negros orbitando entre sí.

Las imágenes fueron obtenidas al observar el centro de un cuásar llamado OJ287, a 5.000 millones de años luz. Los cuásares, explican los científicos, son núcleos galácticos extremadamente brillantes cuya luz se produce cuando un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia devora el gas y el polvo cósmico que lo rodean.

Mauri Valtonen, de la Universidad de Turku (Finlandia) y uno de los autores del reciente estudio, que fue publicado en la revista académica The Astrophysical Journal, señaló que “el cuásar OJ287 es tan brillante que puede ser detectado incluso por astrónomos aficionados con telescopios privados. Lo especial del OJ287 es que se cree que alberga no uno, sino dos agujeros negros que giran uno alrededor del otro en una órbita de 12 años, lo que produce un patrón fácilmente reconocible de variaciones de luz en el mismo periodo.

Aunque desde hace cuatro años se sabía teóricamente que en el cuásar OJ287 había dos agujeros negros que orbitaban entre sí —una hipótesis planteada desde 1982—, solo hasta ahora se obtuvieron imágenes que así lo demuestran.

“Por primera vez, logramos obtener una imagen de dos agujeros negros girando uno alrededor del otro. En la imagen, los agujeros negros se identifican por los intensos chorros de partículas que emiten. Los agujeros negros en sí mismos son perfectamente negros, pero pueden detectarse por estos chorros de partículas o por el gas brillante que rodea el agujero”, agregó Valtonen.

En el estudio, los astrónomos compararon los cálculos teóricos con la imagen de radio, e identificaron los dos agujeros negros justo donde esperaban que se ubicara. De esta manera, resolvieron una inquietud que los acompañó durante cuarenta años sobre si existen los pares de agujeros negros.

