Esta imagen revela detalles nunca antes vistos de un “espeluznante” ser cósmico

La Nebulosa Araña Roja se muestra con más detalle que nunca sobre un fondo de miles de estrellas. Foto: ESAWebb, NASA & CSA, J. H. Kastner (Rochester Institute of Technology)

La nebulosa NGC 6537, también conocida como nebulosa de la Araña Roja por su distintiva forma, se encuentra a unos 1.900 años luz de la Tierra, en la constelación de Sagitario.

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), las nebulosas planetarias como la Nebulosa Araña Roja se forman cuando estrellas comunes como el Sol llegan al final de su vida.

“Después de expandirse hasta convertirse en gigantes rojas frías, estas estrellas desprenden sus capas externas y las lanzan al espacio, dejando al descubierto sus núcleos al rojo vivo”, agrega la agencia espacial.

Aunque ya se tenían imágenes de este “espeluznante y repulsivo” objeto en medio de la Vía Láctea, como lo describe el Instituto de Tecnología de Rochester (Nueva York, Estados Unidos), las agencias encargadas del telescopio espacial James Webb acaban de revelar una nueva imagen que revela “detalles nunca antes vistos en esta pintoresca nebulosa planetaria con un rico telón de fondo de miles de estrellas”.

La imagen fue lograda gracias a observaciones realizadas por el infrarrojo cercano (NIRCam) del James Webb, y completadas con observaciones del Atacama Large Millimeter Array (ALMA) y del Observatorio de Rayos X Chandra, así como con imágenes de archivo del telescopio espacial Hubble.

“La combinación de las observaciones de los tres telescopios más potentes de la NASA y el observatorio de radio más potente del mundo ofrece una nueva y espectacular visión de la nebulosa, lo que permite conocer mejor sus orígenes, su estructura y su composición”, explicaron los autores de un estudio en el que se reveló la imagen y que fue publicado en la revista The Astrophysical Journal.

“La estrella central de la nebulosa está oculta por una nube de polvo rosada y manchada. Una fuerte luz roja irradia desde esta zona, iluminando el polvo cercano. Dos grandes bucles se extienden en diagonal desde el centro, formados por finas crestas de gas molecular, aquí coloreadas de azul. Se extienden hasta las esquinas de la imagen. Un gran número de estrellas brillantes y blanquecinas cubren el fondo, también fácilmente visibles a través de las finas capas de polvo”, describieron los autores del estudio.

