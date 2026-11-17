Esta lluvia está activa desde el 6 de noviembre y se espera que se extienda hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, su momento máximo de actividad brinda las mejores condiciones de observación, pues es el punto en el que hay mayor probabilidad de observar meteoros durante la noche.

La lluvia de meteoros Leónidas tendrá su pico máximo de actividad durante esta noche, entre el 16 y el 17 de noviembre. Según la Sociedad Americana de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés), será el mejor momento para observarla durante el mes.

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Esta noche será el pico máximo de la lluvia de meteoros Leónidas: ¿Cómo verla?

Leónidas ocurre anualmente y, en su actividad normal, es posible observar algunos meteoros; pero durante el punto máximo, en la noche del 16 al 17 de noviembre, se alcanza un promedio de 15 meteoros por hora y una velocidad cercana a los 70 kilómetros por hora.

La lluvia de meteoros ocurre cerca de la constelación de Leo y en la misma dirección hacia la cual se observa Júpiter. Es posible observarla desde Colombia, pero hay que tener en cuenta varias recomendaciones.

La primera es que la observación astronómica, ya sea con equipos especializados o sin estos, requiere de un cielo despejado. Además, se recomienda ubicarse en zonas alejadas de grandes centros urbanos, pues la luz artificial entorpece la posibilidad de observar estos restos de cometa.

El mejor momento para la observación coincide, además, con la Luna en su fase de cuarto creciente, en donde se espera que esté iluminada en un 41 % cerca de la medianoche, lo que ayuda a que se oscurezca una parte del cielo y sea más probable ver alguno de los meteoros.

La última recomendación es tener paciencia, pues no siempre es posible observar los 15 meteoros que aparecen por hora, pues la luz de estos puede verse interrumpida por diferentes fenómenos meteorológicos y espaciales.

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