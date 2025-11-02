Esta planta imita el olor que emanan las hormigas heridas, ¿por qué?

Los compuestos del olor de esta planta coinciden con las señales químicas que emiten las hormigas heridas. Foto: Ko Mochizuki

Un estudio ha revelado una curiosa característica de la planta Vincetoxicum nakaianum, una especie nativa de Japón que fue descrita por primera vez en 2024. El botánico Ko Mochizuki, de la Universidad de Tokio, descubrió que la flor de esta planta tiene un aroma similar al que emanan las hormigas heridas.

El científico decidió estudiar la planta luego de observar, en el Jardín Botánico Koishikawa, a varios grupos de moscas carroñeras, que por lo general vuelan sobre el pasto o la hierba, revoloteando a su alrededor. De acuerdo con Mochizuki, se trataba de “un espectáculo realmente extraño y poco común en la naturaleza”, pues este tipo de moscas no se alimentan de néctar, sino de insectos afectados por otros depredadores, es decir que son cleptoparásitas.

Tras diversos análisis, Mochizuki halló que los compuestos del olor de Vincetoxicum nakaianum coinciden con las señales químicas que emiten las hormigas heridas. Pero, ¿por qué la planta desprende este olor? El botánico tiene la teoría de que la especie estaría atrayendo a moscas hambrientas con un propósito: ser polinizada.

Los resultados del científico indican que, en este caso, Vincetoxicum nakaianum “emplea el mimetismo olfativo de hormigas heridas para atraer polinizadores”, se lee en el artículo de investigación publicado en la revista Current Biology. “Si bien las hormigas son omnipresentes e interactúan frecuentemente con las plantas, no se ha documentado que ninguna flor imite a las hormigas”.

Sin embargo, algunos estudios sí han registrado estrategias parecidas en otras especies. La planta Ceropegia sandersonii, por ejemplo, emite un aroma similar al de abejas heridas, mientras que la Aristolochia rotunda imita el olor de chinches heridas.

El análisis de Mochizuki evidencia “la diversidad de resultados evolutivos de la adaptación a los polinizadores voladores y la capacidad evolutiva del mimetismo de hormigas en las plantas”. El botánico se dedicará a estudiar especies de plantas relacionadas para comprender cómo “desarrollan sistemas de mimetismo tan peculiares”.

