Esta serpiente de 4.5 metros es la primera en recibir tratamiento pionero contra el cáncer

Debido al tamaño de la serpiente, fue necesario juntar dos mesas de cirugía para poder llevar a cabo la operación. Foto: Zoológico de Chester

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Hace algunos meses, los veterinarios del Zoológico de Chester, en Inglaterra, empezaron a preocuparse cuando notaron que Jodie Foster, una pitón reticulada (Malayopython reticulatus) de 50 kilogramos, estaba comiendo menos y a pasar más tiempo inactiva en su hábitat.

Tras unas pruebas, el equipo de veterinarios confirmó que la serpiente, nombrada en honor a la actriz estadounidense recordada por su actuación en películas como Taxi Driver y El silencio de los inocentes, tenía un fibrosarcoma (un tumor maligno) en la mandíbula.

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Aunque en un primer momento los veterinarios lograron extirpar el tumor, este reapareció a las semanas. “Cuando el tumor reapareció y comenzó a destruir parte de su mandíbula, supimos que más cirugía por sí sola probablemente no sería suficiente”, recuerda Ian Ashpole, veterinario del zoológico de Chester.

“Nos enfrentábamos a la posibilidad de perderla, ya que el tumor le dificultaba cada vez más comer”, asegura Ashpole. Con las cirugías por fuera del panorama, el equipo de veterinarios empezó a trabajar con especialistas en cáncer para ver si se podía adaptar algún tratamiento.

Tras varios análisis, el equipo de profesionales determinó que la mejor opción era la electroquimioterapia, un tratamiento que combina la aplicación de un fármaco con una serie de pulsos eléctricos en la zona afectada.

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Sin embargo, los retos de la operación empezaron mucho antes de llegar al quirófano. El primer obstáculo que debía resolver el equipo era dónde operarla, ya que no existen mesas de operaciones para pitones de más de cuatro metros. La solución fue anestesiar a Jodie en su propio hábitat para poder llevarla a la sala de cirugía, donde juntaron dos mesas de operaciones.

“Usamos mantas térmicas y aire caliente para mantener su temperatura corporal estable durante toda la operación”, agrega Ashpole, el encargado de extirpar el tumor y realizar la electroquimioterapia, que en este caso consistió en la combinación de bleomicina con una serie de pulsos eléctricos controlados con precisión.

“Tras 90 minutos de cirugía, se recuperó sorprendentemente rápido”, apunta Ashpole.

Para José Álvares Picornell, investigador de la Universidad de Liverpool, quien hizo parte del equipo que adaptó el tratamiento para la pitón, “la electroquimioterapia es un tratamiento novedoso, y esta fue la primera vez que se utilizó en una serpiente”.

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“El éxito de este tratamiento es una prueba del poder de la colaboración. Al trabajar estrechamente con Ian, pudimos desarrollar un plan que no solo benefició a Jodie Foster, sino que también contribuirá a la comunidad veterinaria en general”, considera Álvares.

El siguiente paso es la publicación formal de los detalles del procedimiento para que “colegas veterinarios de todo el mundo puedan aprender de nuestro enfoque y desarrollarlo”, agrega Álvares.

Meses después de la operación, que solo fue pública hasta hace pocos días, el equipo de veterinarios del zoológico no ha notado nuevos cambios en el comportamiento de la serpiente y aseguran que su apetito y capacidad de caza no se ha visto afectada.

“Verla de nuevo tan vivaz y enérgica como siempre ha sido increíblemente gratificante. Hace unos meses, sinceramente, no sabíamos si sobreviviría. Ahora come con normalidad, explora su hábitat y se comporta exactamente como esperábamos”, señala Ashpole.

“Esto también demuestra cuánto está avanzando la medicina veterinaria. Al reunir a veterinarios de zoológicos y especialistas en cáncer, hemos podido utilizar un tratamiento desarrollado para humanos para salvar a un animal de una manera nunca antes vista”, concluye el veterinario.

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