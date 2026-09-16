Estados Unidos confirma por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio

“Hoy seguimos asegurándonos de estar preparados para hacer frente a los retos que plantean las amenazas en constante evolución, dondequiera que se presenten. Por eso Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a las fuerzas conjuntas…

Durante una conferencia realizada este lunes, 14 de septiembre, el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, reveló que este país ya desplegó armas en el espacio y las utilizará para defender a las fuerzas estadounidenses, en caso de ser necesario.

“Hoy seguimos asegurándonos de estar preparados para hacer frente a los retos que plantean las amenazas en constante evolución, dondequiera que se presenten. Por eso Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a las fuerzas conjuntas frente a las acciones hostiles de los adversarios”, afirmó Meink, durante la conferencia organizada por la Asociación de las Fuerzas Aéreas y Espaciales.

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A pesar de que se le hicieron varias preguntas para que profundizara sobre este punto, el funcionario de la administración de Donald Trump no dio más detalles sobre qué tipos de armas se tratan, cuándo fueron desplegadas estas armas y si estas están dirigidas a objetivos en la Tierra o en la órbita terrestre.

Ante este anuncio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China aseguró a medios de comunicación que Estados Unidos "se está preparando para una guerra en el espacio exterior". Por su parte, el vocero del gobierno de Rusia aseguró que el "espacio debe estar libre de cualquier tipo de arma".

En entrevista con CNN Science, Clayton Swope, subdirector del Proyecto de Seguridad Aeroespacial de Estados Unidos y exfuncionario de la CIA, dijo que si el objetivo de este anuncio es una medida disuasoria, la falta de detalles podría limitar su impacto. “La revelación sigue siendo importante porque no es algo de lo que hayamos hablado de esta manera. Pero hay que analizar detenidamente esta cadena de razonamiento más allá de esta simple revelación”, afirmó Swope.

Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos considera que hay serios “riesgos” por el despliegue de satélites y otros dispositivos por parte de otras naciones, en particular de Rusia y de China.

Como se lee en la “Ficha informativa sobre amenazas espaciales” de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos (USSF, por sus siglas en inglés), creada durante el primer gobierno de Donald Trump, “el acceso al espacio y su uso revisten un interés nacional vital. La intensificación de la competencia estratégica supone una grave amenaza para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en el espacio, desde el espacio y hacia el espacio. China y Rusia están desarrollando nuevos sistemas espaciales para mejorar su eficacia militar y poner fin a cualquier dependencia de los servicios espaciales estadounidenses. China y Rusia también están probando y poniendo en servicio sofisticadas capacidades antiespaciales con la intención de perturbar y mermar las capacidades estadounidenses que dependen del espacio”.

En este documento, por ejemplo, se señala la alta actividad de China en el despliegue de satélites en los últimos años, e incluso sostiene que “la información de inteligencia apunta a que es probable que el ejército de China considere las operaciones contra el espacio como un medio para disuadir y contrarrestar la intervención militar de EE. UU. en un conflicto regional. Está desarrollando y poniendo en servicio de forma activa una amplia gama de capacidades contra el espacio”.

Frente al caso de Rusia, se indica que este país “considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros. Sin embargo, la tecnología espacial rusa ha experimentado un declive debido a la falta de financiación, el aislamiento internacional y problemas sociales más generales”.

Cabe señalar que en abril de 2024, Rusia vetó una resolución de la ONU presentada por Estados Unidos y Japón en la que se instaba a todas las naciones a evitar una carrera armamentística nuclear en el espacio exterior. En ese momento, los diplomáticos rusos aseguraron que se trataba de una resolución “hipócrita”, y propusieron una resolución alternativa para prohibir todo tipo de armas en el espacio. Esta propuesta también fracasó.

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