Este es el nuevo mapa de amenaza del volcán Cerro Machín que presentó el Servicio Geológico

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) presentó ayer la actualización del mapa de amenaza del volcán Cerro Machín, un instrumento que mide con precisión escenarios de riesgo ante posibles erupciones de este volcán y que llevaba más de 20 años sin actualizarse. Este nuevo mapa no significa que la actividad del volcán haya aumentado ni que vaya a ocurrir una erupción, sino que busca mejorar la planificación urbana y de gestión del riesgo en las zonas cercanas, de acuerdo con la entidad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El mapa identifica puntos de amenaza alta en dos departamentos cercanos al Cerro Machín: Tolima y Quindío. Cuando se contempla la amenaza volcánica media, los efectos de una erupción también podrían afectar a Risaralda y Valle del Cauca. Y, finalmente, la amenaza baja llegaría hasta Cundinamarca, Chocó, Caldas, Huila y Cauca.

Publicidad

Para delimitar estas zonas de riesgo, "se modeló con mayor precisión cuál podría ser el alcance y la velocidad de las corrientes piroclásticas (mezcla caliente de gases, ceniza y roca, también conocidas como nubes ardientes), el recorrido de los flujos de lodo y el peso que la ceniza podría ejercer sobre las estructuras" en una eventual erupción, según el SGC.

Además, las categorías de amenaza se definieron siguiendo las estimaciones del espesor de acumulación de material volcánico, como cenizas o lapilli (restos de lava, por ejemplo). El nivel de amenaza bajo, que cubre varios departamentos, se estima en una acumulación de 0,5 milímetros hasta 1 centímetro de espesor. La amenaza media, que abarca cuatro departamentos, está entre los 1 y 10 centímetros de acumulación de material. La amenaza alta, en la que se encuentran Quindío y Tolima, implica la acumulación de más de 10 centímetros de espesor de estos residuos volcánicos.

"El mapa identificó una zona de amenaza alta en algunos sectores de Ibagué ante fenómenos como una acumulación severa de ceniza y lapilli. Esto es un insumo clave para la planeación urbana y la actualización de los planes de contingencia", añadió el SGC.

El objetivo de este mapa, que se convierte en un insumo oficial de planificación y gestión del riesgo en Colombia, es que los municipios cercanos al Cerro Machín y que pudieran verse afectados por una erupción de este planifiquen la ampliación urbana y la expansión de sus poblaciones teniendo en cuenta cuáles son las zonas de riesgo.

Esto también incluye la actualización de los planes de contingencia que se tienen en las ciudades o municipios pequeños, que preparan a las administraciones locales y a la ciudadanía ante una posible emergencia. El trabajo para actualizar este instrumento involucró a 15 profesionales del Servicio Geológico Colombiano y tomó más de cinco años, por lo que será un instrumento clave para los próximos años.

“Durante los últimos años, el Servicio Geológico Colombiano ha consolidado nuevos avances científicos en cartografía geológica, estratigrafía y física de

volcanes activos, además de la experiencia en modelos digitales del terreno, por lo que era un buen momento para ampliar el conocimiento sobre esta

estructura volcánica en particular”, dijo Carolina García Londoño, directora técnica de Geoamenazas del SGC, sobre el nuevo mapa.

De acuerdo con la entidad, esta herramienta está siendo socializada desde ayer y tendrá jornadas hasta mañana, 12 de noviembre, con comunidades y autoridades locales de Tolima, el departamento en el que se encuentra el volcán Cerro Machín.

Es importante recordar que este volcán está activo y tiene un comportamiento que se caracteriza por "dormir y volver a despertarse" durante varios períodos a lo largo de su vida. Su actividad volcánica ha tenido episodios que datan de hace más de 11.000 años y la última vez que hizo erupción se estima que fue hace unos 1.200 años.

"El volcán Cerro Machín se ubica en una zona densamente poblada y estratégica para el país, con amplias áreas agrícolas y una importante infraestructura vial. Esta condición hace que tanto la población como sus actividades económicas queden expuestas ante los efectos potenciales de una erupción. En ese orden de ideas, contar con datos actualizados y soportados en estudios técnicos y científicos como el mapa de amenaza volcánica, resulta fundamental para la comunidad y las autoridades en sus planes de prevención, reducción del riesgo y manejo de crisis", complementó el SGC.

Los centros poblados más cercanos a este volcán son Cajamarca e Ibagué, ambos en Tolima.

Este es el mapa de amenaza volcánica del Cerro Machín actualizado por el SGC:

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬