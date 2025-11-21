Este musgo resistió nueve meses en el espacio sin protección… y regresó vivo a la Tierra

GRAF8292. MADRID, 20/11/2025.- Vista de una gran espora de color marrón rojizo en el musgo. Esta cápsula contiene numerosas esporas en su interior. Los investigadores recogieron estas esporas individualmente y las utilizaron como muestras para el experimento de enviar musgo y que fuera expuesto a las condiciones exteriores de la Estación Espacial Internacional (ISS). Ha sobrevivido nueve meses en las condiciones extremas del espacio, ha regresado a la Tierra y ha sido capaz de seguir viviendo y reproduciéndose: el musgo ha mostrado ser una planta superresistente en un experimento científico que describe este jueves la revista iScience. EFE/Tomomichi Fujita/Universidad de Hokkaido -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- Foto: EFE - Tomomichi Fujita

A medida que el medio ambiente de la Tierra experimenta cambios, algunos científicos creen que se ha vuelto cada vez más importante explorar nuevas posibilidades para la supervivencia de la vida más allá de nuestro planeta. “Comprender la resiliencia de los organismos terrestres en condiciones extremas y desconocidas, como el entorno espacial, es un paso crucial para expandir los hábitats humanos a otros lugares, como la Luna o Marte”, escribe un grupo de investigadores en un nuevo estudio publicado en Cell.

Su lógica fue la siguiente: entender los límites de supervivencia que tienen algunos organismos como las plantas, por ejemplo, nos puede ayudar a “prepararnos para los desafíos de la sostenibilidad de los ecosistemas”.

En su investigación, los científicos se centraron en los musgos, un grupo de plantas famoso por su capacidad de resistir sequías, frío y radiación. Eligieron la especie Physcomitrium patens, bastante estudiada en la Tierra, pero cuyo comportamiento en el espacio es un misterio. Para intentar resolverlo, analizaron tres tipos de estructuras del musgo: los protonemas, que son los brotes iniciales, las células germinativas y las esporas.

En experimentos que simulaban el entorno espacial, las esporas demostraron ser las más resistentes. Esto llevó a los investigadores a dar un paso más y ponerlas a prueba directamente en el espacio: colocaron esporas fuera de la Estación Espacial Internacional, expuestas al vacío, la radiación y los cambios bruscos de temperatura.

Nueve meses después, más del 80 % seguían vivas y todavía podían germinar cuando regresaron a la Tierra. Según los autores, esta resistencia extraordinaria muestra que algunas plantas terrestres podrían soportar ambientes mucho más extremos de lo que imaginábamos. Los científicos creen que las esporas se benefician de una doble protección: por un lado, la resistencia natural de la propia espora, que ya está diseñada para soportar sequía, radiación y temperaturas extremas. Y por otro lado, la protección física y química del esporangio, que funciona como un “cascarón” resistente que amortigua el entorno hasta que vuelve a ser favorable. Los autores sugieren que esta estrategia pudo haber sido una adaptación evolutiva temprana, presente en los primeros organismos terrestres, y luego heredada por las plantas modernas en estructuras como las cubiertas de las semillas.

Y ¿para qué sirve todo esto? Para construir bases en la Luna o en Marte no es suficiente con transportar oxígeno, agua y alimentos desde la Tierra. Agencias como la NASA trabajan en la creación de sistemas biológicos autosostenibles capaces de producir oxígeno, fijar carbono, reciclar nutrientes y mantener pequeños ecosistemas en lugares donde hoy no existe vida. Estos sistemas, conocidos como BLSS (Bioregenerative Life Support Systems), buscan integrar plantas y microorganismos para cerrar ciclos de vida completos.

En ese contexto, los musgos podrían ser importantes. A diferencia de muchas otras plantas, pueden sobrevivir con poca luz, captar carbono de manera eficiente y tolerar ambientes secos, fríos o plagados de radiación. Lo que sugiere este estudio es que sus esporas pueden resistir meses completos en el espacio, enfrentando el vacío, los cambios bruscos de temperatura y la radiación intensa, y aun así volver a la Tierra y germinar.

“Nuestro estudio ofrece información sobre los mecanismos de supervivencia que podrían orientar la futura exploración espacial y el desarrollo de ecosistemas extraterrestres”, concluyen los investigadores.

