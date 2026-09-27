Estos gráficos ayudan a entender la reciente actividad sísmica en Chocó y Tolima

En primer lugar están las réplicas que se concentran en los municipios de San José del Palmar, el Litoral de San Juan y Sipí, con profundidades entre 70 y…

El reporte de la entidad se centra primero en lo registrado en el departamento del Chocó. En este punto, el SGC informa que se han detectado dos grupos de eventos.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio a conocer nuevos datos sobre la actividad sísmica registrada en Chocó y Tolima en los últimos días, en particular tras la ocurrencia del sismo del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4.

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En primer lugar están las réplicas que se concentran en los municipios de San José del Palmar, el Litoral de San Juan y Sipí, con profundidades entre 70 y 105 kilómetros. Desde el 10 de agosto, en esta zona se han detectado 330 sismos. “Esta actividad continúa disminuyendo progresivamente en frecuencia y magnitud”, indica el SGC.

Por otro lado, está el enjambre sísmico. Según explica Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, “un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes”.

La mayoría de estos sismos se han detectado en Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan. En total, han sido más de 1520 eventos de este grupo, 30 con magnitudes iguales o superiores a 4,0.

En el siguiente gráfico puede ver cómo ha evolucionado la profundidad de los sismos detectados en este departamento:

Cada círculo representa un sismo; su tamaño es proporcional a la magnitud y los colores indican diferentes rangos de profundidad. Foto: SGC

¿Qué está pasando en Tolima?

El reporte también da una mirada a lo que viene ocurriendo en el municipio de Chaparral (Tolima), en que se ha detectado un aumento de la sismicidad desde el pasado 20 de septiembre.

“Los datos obtenidos por el SGC muestran que la secuencia sísmica de Chaparral presentó un incremento significativo en su frecuencia diaria a partir del 21 de septiembre, con 159 eventos de magnitud igual o superior a 2,0, frente a 48 registrados el día de su inicio. El número de eventos continuó aumentando durante los días 22 y 23 de septiembre, cuando se alcanzó el valor máximo diario de la secuencia, con 186 sismos. El 24 de septiembre se mantuvo un nivel similar (180 eventos), mientras que el 25 de septiembre se observó una disminución a 120 eventos. Para el 26 de septiembre, con corte a las 4:00 p. m., se han registrado 50 eventos”, indica el SGC.

Cada círculo representa un sismo; su tamaño es proporcional a la magnitud; las estrellas representan los sismos de mayor magnitud.

En total, en esta zona se han registrado 909 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0, de los cuales 22 presentan magnitudes iguales o superiores a 4,0.

Frente a los reportes recibidos a través del aplicativo “Sismo Sentido”, desde el 20 de septiembre hasta hoy, el SGC reporta que ha recibido más de 14.000 reportes de 442 sismos con magnitudes entre 2,0 y 4,5, e intensidad máxima entre 2 (apenas sentido) y 5 (sentido fuertemente). Vale señalar que en ninguno de estos reportes se han informado sobre daños a propiedades.

Sobre cada barra se indica el total de eventos diarios y, en la parte superior, las magnitudes de los sismos más destacados de cada día; en rojo se resaltan los eventos de magnitud igual o superior a 4,0. La información del 26 de septiembre corresponde al corte de las 4:00 p. m. Foto: SGC

Por su parte, el SGC recordó que Colombia es un país sísmicamente activo, en el que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe genera sismos en la mayor parte del territorio nacional. En promedio, en el país se registran del orden de 2500 sismos al mes. La mayoría no son perceptibles.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Como hemos explicado en otras oportunidades, es clave que el país construya una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un sismo en determinado lugar, lo clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, exdirector del SGC, que debe hacer el país es entender que “estamos en una zona sísmicamente activa(…) Hay que construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60% de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Rumanía) y el de Hindu Kush (Afganistán).

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Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

¿Es posible predecir un sismo?

No es posible predecir un sismo con antelación. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

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Las herramientas en los celulares que parecen avisarle segundos antes de un sismo, funcionan gracias a sistemas de alerta temprana, que no predicen el sismo, pero detectan sus primeras señales en tiempo real. Lo que hacen es identificar las ondas sísmicas iniciales (llamadas ondas P), que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas, y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S), que son las que realmente sacuden el suelo.

Estos sistemas solo funcionan si hay una red de sensores cercana al epicentro y si el epicentro está lo suficientemente lejos del lugar donde se recibe la alerta, permitiendo ganar unos segundos valiosos. Países como México, Japón o Estados Unidos han desarrollado redes avanzadas que permiten enviar estas notificaciones a través de aplicaciones móviles o sistemas integrados en el teléfono. En algunos casos, esos segundos permiten a las personas protegerse, detener trenes, cerrar válvulas de gas o activar protocolos de emergencia.

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Así que sí, funcionan, pero no como una predicción. Son una alerta reactiva en tiempo real, que depende del lugar donde ocurre el sismo, la distancia al epicentro y la infraestructura tecnológica disponible.