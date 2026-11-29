“Desde la órbita terrestre baja, pasando por la Luna y, finalmente, Marte, queremos que Europa sea audaz y contribuya a definir…

El próximo 15 de diciembre, ministros de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) se reunirán en Roma (Italia) para definir el rumbo de Europa en torno a la exploración espacial. Los líderes decidirán si aprueban o no el primer programa de vuelos espaciales tripulados del continente, con el fin de depender cada vez menos de Estados Unidos para enviar astronautas al espacio.

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“Desde la órbita terrestre baja, pasando por la Luna y, finalmente, Marte, queremos que Europa sea audaz y contribuya a definir la próxima era de la exploración”, aseguró Josef Aschbacher, director general de la ESA. “Queremos desarrollar tecnologías críticas en este continente, fortalecer nuestras capacidades industriales y brindar al talento europeo la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”.

De acuerdo con Aschbacher, el objetivo del encuentro en diciembre, denominado oficialmente como la Reunión Ministerial Intermedia de 2026 (IMM26), será dar un paso histórico: que Europa desarrolle capacidad propia para llevar a sus astronautas al espacio. En concreto, las decisiones que se tomen en ese espacio determinarán el acceso, los estándares, los mercados y las alianzas de las próximas décadas.

De ese modo, se definirá qué tanto Europa podrá aprovechar los beneficios científicos, tecnológicos, económicos y estratégicos de las futuras actividades espaciales, incluyendo la órbita terrestre baja, la Luna y Marte.

Según la ESA, Europa ya cuenta con experiencia científica y en ingeniería, así como con la capacidad industrial y el talento para ser líder en estas actividades. Lograr transportar sus propios astronautas, apunta la agencia, “reforzaría su posición en las alianzas internacionales e incrementaría su influencia en el futuro de la exploración”.

La reunión llegará tras el llamado para impulsar la exploración espacial europea, respaldado por los jefes de Estado y ministros durante la Cumbre Espacial Internacional que se llevó a cabo en París en septiembre pasado. “La reunión IMM26 definirá la dirección estratégica para la siguiente fase de este trabajo e iniciará las actividades preparatorias necesarias para presentar propuestas concretas al Consejo de la ESA a nivel ministerial en 2028”, indicó la agencia.

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