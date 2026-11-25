Una investigación reciente analizó una colección de 131 cráneos de gatos momificados en el antiguo Egipto, que actualmente se conserva en el Museo de Historia Natural de Viena, Austria. Los restos proceden de Beni Hassan, un lugar cercano al valle del…

Las personas pueden tener la idea de que en el antiguo Egipto, los gatos eran venerados. Algunos de ellos, de hecho, eran momificados y ofrecidos como ofrendas sagradas a los dioses tras su muerte. Sin embargo, nuevas evidencias demuestran que sus vidas a menudo estaban marcadas por la violencia.

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Una investigación reciente analizó una colección de 131 cráneos de gatos momificados en el antiguo Egipto, que actualmente se conserva en el Museo de Historia Natural de Viena, Austria. Los restos proceden de Beni Hassan, un lugar cercano al valle del Nilo donde se encontraron grandes depósitos de momias de gatos. La colección es considerada por los autores como la más grande de cráneos de gatos del antiguo Egipto con un origen documentado.

A partir de análisis morfológicos, mediciones de los huesos, estudios de patologías, datación por radiocarbono y análisis de isótopos estables, los investigadores buscaron establecer qué especies estaban representadas, cómo vivían estos animales y en qué condiciones eran mantenidos antes de su momificación. Uno de los hallazgos más llamativos tiene que ver con las condiciones de su salud.

De los 131 cráneos examinados, 81 (el 62 %) presentaban alguna alteración patológica. Los investigadores encontraron problemas dentales, pérdida de piezas dentales, fracturas, perforaciones y deformaciones óseas que podrían estar relacionadas con enfermedades infecciosas o metabólicas.

También identificaron lesiones que evidencian enfrentamientos entre los propios gatos y episodios de violencia ejercida por seres humanos. Algunas heridas mostraban señales de cicatrización, lo que indica que ciertos animales sobrevivieron a las lesiones, mientras que otras no presentaban signos de recuperación y pudieron ser mortales.

“Si los responsables de bienestar animal vieran lo que les pasó a esos gatos, sin duda no estarían contentos”, le dijo a The New York Times, Wim Van Neer, arqueozoólogo del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales y principal autor del estudio.

Los investigadores consideran que estos hallazgos ofrecen pistas sobre las condiciones en las que vivían los gatos antes de ser momificados. La presencia de enfermedades y lesiones en distintas especies sugiere, se puede leer en la investigación, que compartían condiciones de cautiverio similares.

“Esto no es lo que uno esperaría de animales destinados a convertirse en momias votivas”, le dijo a The New York Times, Bea De Cupere, egiptóloga y autora del estudio. En sus conclusiones, los autores plantean que probablemente permanecían en espacios reducidos, en lugar de tener libertad para desplazarse, y que pudieron experimentar situaciones de estrés, enfermedades infecciosas y problemas nutricionales. Sin embargo, aclaran que no es posible establecer con exactitud cómo eran esos lugares ni todas las condiciones de crianza.

Otro resultado interesante es que la colección no estaba compuesta exclusivamente por gatos domésticos. De los 131 cráneos, siete pudieron identificarse con certeza como pertenecientes al gato de la jungla (Felis chaus), una especie generalmente más grande que el gato doméstico.

Los investigadores consideran que la mayoría de los restantes correspondían a gatos domésticos (Felis catus), aunque no descartan la presencia de gatos monteses africanos (Felis lybica) y posibles híbridos. Los análisis de isótopos también sugieren que los gatos de la jungla probablemente no se reproducían dentro de los espacios de cautiverio: sus características isotópicas indican que habían vivido previamente en ambientes de humedales o zonas ribereñas y que probablemente fueron capturados cuando eran jóvenes.

La investigación también permitió establecer que la mayoría de los restos corresponden a animales de finales del período tardío y comienzos de la época ptolemaica, aunque uno de los ejemplares tiene una datación más antigua, correspondiente al tercer período intermedio.

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