Habrá superluna esta semana, es la última del año: las mejores horas y lugares para verla

Esta semana se dará un evento astronómico particular, conocido como Luna Fría. Se trata de la última superluna del año y la segunda más grande, después de la que se presenta en noviembre, llamada Luna del Castor. Cabe recordar que una superluna ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, es decir, cuando este satélite natural está en el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra.

“La “superluna” se da cuando la Luna que se ve mucho más grande de lo normal. El motivo por el que se ve más grande es que se encuentra más cerca de la Tierra. De hecho, los astrónomos no la llaman “superluna”, sino luna llena en perigeo, refiriéndose a que se encuentra en el punto más cercano a la Tierra de toda su órbita”, explica la NASA.

Las superlunas parecen aproximadamente 10 % más grandes que el promedio, además de que se perciben mucho más brillantes de los acostumbrado. En esta ocasión, la Luna Fría alcanzará su punto más alto, un fenómeno que podrá ser visto nuevamente en el año 2042. Por eso se considera un evento astronómico especial, pues no se repetirá sino hasta dentro de 17 años.

El nombre “Luna Fría” proviene de los pueblos nativos de Norteamérica, quienes la denominaron de ese modo por marcar el inicio del invierno en ese hemisferio. El término ha sido popularizado por, entre otras publicaciones, el Old Farmer’s Almanac, una reconocida guía sobre tradición astronómica de Estados Unidos, que se empezó a publicar en la década de 1930.

¿Cuándo se verá la Luna Fría?

La Luna Fría alcanzará su fase completa este jueves 4 de diciembre a las 11:14 p.m. (UTC), que en Colombia serían las 6:14 p.m. El evento podrá contemplarse durante varias horas, incluso desde el día anterior y hasta el viernes 5 de diciembre. El mejor momento para verla será al anochecer de este jueves, cuando esté por encima del horizonte.

Aunque esta superluna podrá observarse sin necesidad de equipos profesionales ni telescopios, hay algunos consejos para ver de mejor manera el fenómeno. Una recomendación es dirigirse a lugares altos, despejados y alejados de las luces de las ciudades. De esa manera, la percepción de este evento no se verá afectada por la contaminación lumínica.

Para quienes deseen contemplar la Luna Fría usando herramientas especializadas, como telescopios, se recomienda tener en cuenta las indicaciones médicas sobre uso de filtros de reducción de brillo, especialmente para personas con sensibilidad. En todo caso, cabe apuntar que la observación de esta superluna puede estar sujeta a las condiciones meteorológicas de la noche de este jueves, y a si persisten o no las condiciones de nubosidad.

