Volcán Puracé: se mantiene la alerta naranja y las emisiones de ceniza en zonas aledañas Foto: SGC/UNGRD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un reciente boletín, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que se mantiene el registro de señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, localizadas debajo del cráter del volcán Puracé, que desde el sábado pasado está en alerta naranja.

(Lea: Parques Nacionales cerró temporalmente sectores del PNN Puracé por alerta Naranja en el volcán)

La entidad también explicó que estas condiciones están asociadas con la emisión continua de gases volcánicos a la atmósfera, debido al estado del volcán. Estas señales, además, han estado acompañadas de pequeñas emisiones de ceniza.

Sobre las columnas de gases y ceniza, el SGC indicó que han presentado alturas superiores a los 500 metros y que, por las condiciones climáticas, no ha sido posible calcular su altura total con la red de cámaras instaladas en la zona de influencia del volcán.

En cuanto a las alertas dirigidas a la aeronáutica civil, que en total han sido siete, hay una que llama la atención de la entidad y es la emitida el 1 de diciembre a las 11:27 p. m. “Corresponde a una señal de tremor volcánico asociado con una columna de gases y ceniza cuya altura superó los 500 metros sobre la cima del volcán Puracé y una dispersión hacia el suroriente”, se lee en el comunicado.

(Puede leer: Instalarán nuevos equipos para monitorear la actividad del volcán Puracé)

Otro de los cambios importantes se registró en el río San Francisco, donde, de acuerdo a un reporte emitido desde la vereda Pululó, presentó un cambio en la coloración de sus aguas a un tono marrón. La razones, añadió la entidad, serían posiblemente al lavado de las cenizas acumuladas en la parte alta del volcán por acción de las lluvias presentadas en los últimos días.

El SGC finalizó el comunicado recordando que, mientras se mantiene el estado de alerta naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, “que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”.

Para que la actividad de este volcán regrese a un nivel más estable, como el estado de alerta amarilla, se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.

(Le puede interesar: Volcán Puracé se mantiene en estado de alerta Naranja: esto dice el último reporte del SGC)

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬