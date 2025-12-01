Por primera vez detectan un fenómeno cerca de la Tierra que solo se había observado en el Sol

La misión Magnetospheric Multiscale de la NASA, que consta de cuatro naves espaciales, está recopilando información sobre la reconexión magnética alrededor de la Tierra. Foto: NASA - GSFC

Desde hace décadas, los científicos tienen conocimiento de un fenómeno que ocurre cerca del Sol y que se conoce como “zigzags” o, en términos más técnicos, switchbacks.

En pocas palabras, se trata de una reorganización energética de las líneas del campo magnético del Sol, que ocurren cuando las líneas del campo magnético, que apuntan en direcciones opuestas, se rompen y luego vuelven a unirse, dando como resultado una nueva disposición.

Si bien este fenómeno había sido detectado en cercanías del Sol, es clave dado que las colisiones energéticas entre esos campos magnéticos producen ráfagas de viento solar que azotan constantemente a la Tierra. Aunque el campo magnético de la Tierra protege al planeta la mayoría de las veces, las tormentas solares pueden generar afectaciones a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación, como se advirtió a mediados de noviembre, cuando se detectó una tormenta solar.

Sin embargo, un reciente artículo académico, publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Space Physics, dio a conocer de observaciones que apuntan a estructuras de “zigzags” o switchbacks en el campo magnético de la Tierra, lo que sugiere que estos fenómenos también pueden formarse cerca de los planetas.

El descubrimiento fue realizado por dos investigadores de la Universidad de New Hampshire (Estados Unidos) tras analizar datos de la misión Magnetospheric Multiscale de la NASA, encargada de estudiar el campo magnético de la Tierra.

Según cuentan los científicos, detectaron una “perturbación retorcida en la parte exterior de la magnetosfera terrestre, la burbuja de espacio que rodea nuestro planeta”.

Tras analizarlo con más detalle, detectaron, por primera vez, que la perturbación consistía en plasma procedente tanto del interior del campo magnético terrestre como del campo magnético del Sol.

Estos switchbacks, explicaron los investigadores, “se formaban probablemente cuando las líneas del campo magnético transportadas por el viento solar sufrían una reconexión magnética con parte del campo magnético terrestre”.

Además de descubrir que estos fenómenos también se producen cerca de los planetas, los científicos llamaron la atención, pues pueden tener implicaciones clave para el clima espacial, pues podría desencadenar tormentas geomagnéticas y auroras “potencialmente dañinas”.

