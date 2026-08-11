Hay eclipse de Sol este 12 de agosto: ¿A qué horas y dónde se podrá ver?

Imagen de un eclipse solar total de abril del 2024. Foto: AFP - BRANDON BELL

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Este miércoles, 12 de agosto, se presentará un fenómeno que los astrónomos y los aficionados a la Astronomía estaban esperando desde hace semanas: un eclipse solar total que se podrá presenciar en solo algunos puntos del planeta.

Como lo señala la Nasa en su página web, ese eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.

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Otros lugares de la Tierra, por el contrario, podrán observar un eclipse solar parcial. Entre ellos está el norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

En Colombia y, en general, en Suramérica, no se podrá observar el eclipse en esta oportunidad.

En este mapa se puede observar con más detalle cuáles serán las regiones en las que se podrá ver ese fenómeno:

Quienes se encuentren en Europa continental y África podrán presenciar ese eclipse durante el atardecer. En ese momento, explica la Nasa, el Sol se pondrá mientras todavía esté parcialmente eclipsado.

¿Por qué se produce el eclipse de Sol?

En palabras muy resumidas, lo que sucederá este 12 de agosto será que Luna pasará entre el Sol y la Tierra y proyectará una sombra sobre nuestro planeta, pues bloquea la luz del Sol de forma total o parcial. Es un fenómeno que ocurre ocasionalmente, pues la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra, explica la Agencia espacial de Estados Unidos.

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“El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año”, se lee en su página web.

En esta oportunidad, quienes puedan verlo de manera completa presenciarán ese fenómeno durante un poco menos de dos minutos y únicamente durante ese momento podrán observar al cielo sin protección de los ojos.

Sin embargo, antes y después de que se dé el eclipse total todas las personas deben contar con especial protección, pues de lo contrario pueden sufrir daños en sus ojos.

“Al observar un eclipse solar parcial directamente con los ojos, siempre hay que mirar a través de anteojos especiales para la observación solar (“gafas para eclipses”) o un visor solar manual que sea seguro. Los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes; por muy oscuras que sean, las gafas de sol convencionales no son seguras para observar el Sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2″, recuerda la Nasa.

¿A qué horas empieza el eclipse y dónde se puede ver?

Para quienes no puedan observar el eclipse, la Nasa empezará una transmisión en su página web a la 1:15 p.m (hora Colombia), la cual se puede seguir en este enlace.

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