¡Hay una nueva especie de anfibio para la ciencia!

Imagen de "Pachytriton yeae", la nueva especie de salamandra. Foto: Caiwen ZHANG et al. (2026). Asian Herpetological Research Volume 17, Issue 2: 107 - 121

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La última edición de la revista especializada Asian Herpetological Research viene con un artículo que no suele ser tan usual en esos journals académicos. En él, varios investigadores describen una nueva especie de salamandra del género Pachytriton, que está distribuido en el este y en el sur de China.

Según señalan en su investigación, esta nueva especie habita en las brumosas montañas Huaiyu, al sur del gigante asiático, y muestra que “la biodiversidad de las montañas subtropicales de China se ha subestimado considerablemente”, indicaron a través de un comunicado.

Cuando recolectaron algunos ejemplares de esta especie entre abril y mayo del 2025, los investigadores pensaron que se trataba de un animal que ya había sido descrito. Pero tras hacer un detallado análisis genético, imposible de sintetizar en estos párrafos, observaron que estaban frente a algo nuevo: la llamaron Pachytriton yeae en honor a Changyuan Ye, un reconocido herpetólogo en China.

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Tal y como explican en el comunicado de prensa que acompaña la publicación del artículo, aunque el hallazgo fue posible gracias a análisis filogenéticos, hay unos rasgos morfológicos particulares que permiten distinguir a la nueva especie de salamandra de su “pariente” más cercano.

Tiene, por ejemplo, una distintiva franja horizontal plateada a lo largo de la cola. Su cabeza también es un poco más ancha y larga, así como su pecho y su cola, tanto en machos como en hembras.

Para los autores del estudio, encabezado por Caiwen Zhang, de la Universidad de Anhui (China), son características que reflejan “una divergencia adaptativa impulsada por distintos microhábitats en los sistemas montañosos de Huangshan y Huaiyu, dos cordilleras que difieren fundamentalmente en el tipo de granito, la historia tectónica y los procesos de erosión”.

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De hecho, señalan, hace una década se pensaba que el género Pachytriton incluía solo a dos especies, pero ahora tiene diez. Sin embargo, enfrentan grandes desafíos relacionados con la protección del hábitat donde viven. Hay, reportan los autores, deforestación, desarrollo hidroeléctrico y las perturbaciones relacionadas con el turismo.

“Debido a estos desafíos, existe una necesidad urgente de investigación profunda sobre la distribución, las relaciones evolutivas y el estado de conservación de estos anfibios poco documentados antes de que desaparezcan”, piden los autores.

También creen que su hallazgo debería generar implicaciones inmediatas para la conservación de la Pachytriton yeaese, pues, hasta donde saben, solo se encuentra en cuatro lugares en las montañas Huaiyu, donde coexiste con otras especies de anfibios endémicas.

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