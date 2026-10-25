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InterNexa, data centers y la “nube soberana”: las advertencias que no fueron escuchadas

En su idea de impulsar la construcción de data centers para inteligencia artificial en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro impulsó una convocatoria por más de COP 630.000 millones, que quedó en manos de InterNexa (y a la que luego renunció). Pero, hay documentos y correos que demuestran que funcionarios ya habían advertido que era un proyecto con varias fallas.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
Antes de que se aprobara el proyecto de InterNexa había varias advertencias sobre las fallas en su estructuración.
Antes de que se aprobara el proyecto de InterNexa había varias advertencias sobre las fallas en su estructuración.
Foto: El Espectador

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El 9 de febrero de 2025, una comitiva, liderada por el entonces presidente Gustavo Petro, aterrizó en Emiratos Árabes Unidos. Había dejado atrás la turbulencia del Consejo de Ministros en el que parte de su gabinete le reprochó el regreso de Armando Benedetti, para concentrarse en buscar alianzas para que Colombia se subiera al bus de la inteligencia artificial (IA).

Junto con la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, Petro se reunió con el llamado “G42”, un grupo empresarial fundado en Abu Dabi en 2018 que, entre otras cosas, ha promovido el…

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar. SergioSilva03 ssilva@elespectador.com
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