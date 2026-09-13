La carta con la que reconocidos matemáticos advierten sobre los riesgos de la IA

A través de una carta, señalaron que los objetivos de las empresas de Inteligencia Artificial (IA) y los de la comunidad matemática están “profundamente desalineados”, una situación que, apuntaron, está afectando a otras profesiones científicas y…

Luego de que la empresa de inteligencia artificial OpenAI asegurara haber resuelto el problema matemático del Milenio de Navier-Stokes, que permanecía sin respuesta desde hace 90 años, 25 ganadores de la medalla Fields, el premio más prestigioso en esta área del conocimiento, se pronunciaron.

A través de una carta, señalaron que los objetivos de las empresas de Inteligencia Artificial (IA) y los de la comunidad matemática están “profundamente desalineados”, una situación que, apuntaron, está afectando a otras profesiones científicas y creativas, así como a la sociedad en general. Los matemáticos subrayaron que el afán de las empresas de IA resolver problemas como el del Milenio de Navier-Stokes, puede resultar perjudicial para la ciencia matemática y su comunidad.

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La carta resalta que, a menudo, los problemas más conocidos han servido como puntos de referencia. Resolverlos es indicio de nuevas perspectivas y métodos interesantes, que posteriormente son estudiados por la comunidad matemática a través de conversaciones, debates y simplificaciones. Al final de ese proceso, los resultados se presentan en libros, disponibles para los estudiantes, y las ideas persisten décadas o incluso siglos después.

“Los recursos más valiosos de nuestra profesión son los estudiantes y las ideas, y los cultivamos con sumo cuidado. A los estudiantes, a menudo les proponemos problemas con la intención principal de desarrollar habilidades que les permitan avanzar en la investigación y en otros ámbitos. Difundimos nuestras ideas mediante charlas, conversaciones privadas y escritos detallados, conectándolas con las ideas previas de otros. Estos procesos, invariablemente, requieren tiempo y se basan en la interacción humana”, afirmaron.

Es por ello que, aunque en los últimos meses la IA ha logrado responder importantes problemas matemáticos, para los firmantes de la carta, esa resolución de problemas es solo un medio para alcanzar la comprensión conceptual y la introspección. Olvidar eso en el mundo de la Inteligencia Artificial, advirtieron, podría dirigir la herramienta en sentido contrario a ese objetivo principal. “De hecho, la producción masiva, cada vez más acelerada, de afirmaciones de «verdadero/falso» podría destruir terreno fértil en lugar de dar vida a nuevas ideas”.

Los ganadores de la medalla Fields también afirmaron que, con frecuencia, esas soluciones se anuncian de manera apresurada, sin dar tiempo para una redacción adecuada, el aislamiento de nuevos métodos, o la citación de trabajos anteriores y relevantes de otros autores. Eso podría plantear serios problemas de atribución y plagio.

“Estamos presenciando una amenaza generalizada para el trabajo intelectual, con una falta de alineación entre el resultado del uso de la IA y su propósito inicial”, escribieron. “En muchos campos y actividades, años de formación han servido tradicionalmente no solo para producir una respuesta o producto final, sino también para desarrollar la comprensión y la capacidad de formular nuevas preguntas e ideas. Sin embargo, basándose en un vasto corpus de trabajo humano previo, los sistemas de IA son cada vez más capaces de producir directamente los resultados de dicho trabajo, y estos objetivos dejan de estar alineados”.

De ese modo, los expertos resaltaron la importancia de los estudiantes y sus planteamientos, y subrayaron que la comunidad matemática debe estar compuesta por personas que, unidas por valores fundamentales, aporten desde una amplia variedad de enfoques.

La matemática como profesión, agregaron, deberá adaptarse a los cambios y al potencial que ofrece la IA para mejorar y acelerar su estudio y comprensión. Sin embargo, las ventajas o los efectos dañinos que esto pueda tener, apuntaron, dependerá en gran medida de las decisiones de quienes están detrás de esta tecnología. Para los ganadores de la medalla Fields se trata de problemas a los que podría enfrentarse toda la humanidad: cómo asegurarse de que, a medida que la IA transforma la manera de trabajar, no se pierda de vista el objetivo original de ese trabajo. Estos fueron los firmantes de la carta:

Artur Avila (Medalla Fields 2014)

Manjul Bhargava (Medalla Fields 2014)

Caucher Birkar (Medalla Fields 2018)

Pierre Deligne (Medalla Fields 1978)

Yu Deng (Medalla Fields 2026)

Simon Donaldson (Medalla Fields 1986)

Hugo Duminil-Copin (Medalla Fields 2022)

Alessio Figalli (Medalla Fields 2018)

Martin Hairer (Medalla Fields 2014)

June Huh (Medalla Fields 2022)

Maxim Kontsevich (Medalla Fields 1998)

Elon Lindenstrauss (Medalla Fields 2010)

Pierre-Louis Lions (Medalla Fields 1994)

James Maynard (Medalla Fields 2022)

Curtis McMullen (Medalla Fields 1998)

Shigefumi Mori (Medalla Fields 1990)

Ngô Bảo Châu (Medalla Fields 2010)

Andrei Okounkov (Medalla Fields 2006)

Peter Scholze (Medalla Fields 2018)

Stanislav Smirnov (Medalla Fields 2010)

Terence Tao (Medalla Fields 2006)

Maryna Viazovska (Medalla Fields 2022)

Cédric Villani (Medalla Fields 2010)

Wendelin Werner (Medalla Fields 2006)

Efim Zelmanov (Medalla Fields 1994)

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