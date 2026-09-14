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La colombiana que analiza, en la NASA, los datos de la Estación Espacial Internacional

La colombiana Pilar Archila, de Cúcuta, migró en su adolescencia a Estados Unidos, donde realizó un doctorado en Neurociencia del Desarrollo Cognitivo. Ahora trabaja en el programa de investigaciones de la NASA, en el Centro Espacial Johnson. Allí se dedica a analizar datos que provienen de la Estación Espacial Internacional. El Espectador conversó con ella.

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Laura Catalina Sanabria Devia
Laura Catalina Sanabria Devia
13 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Pilar Archila es doctora en Neurociencia del Desarrollo Cognitivo.
Pilar Archila es doctora en Neurociencia del Desarrollo Cognitivo.

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En este instante, a unos 400 kilómetros de la Tierra, la Estación Espacial Internacional se encuentra orbitando nuestro planeta a una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora. Más grande que una casa de seis habitaciones, la ISS (por sus siglas en inglés) cuenta con un gran ventanal con vista de 360 grados, dos baños y hasta un gimnasio. Fue lanzada en 1998 por Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y los países que integran la Agencia Espacial Europea, en una de las “colaboraciones internacionales más complejas jamás emprendidas”, según…

Laura Catalina Sanabria Devia

Por Laura Catalina Sanabria Devia

catalina_sanabr lsanabria@elespectador.com
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