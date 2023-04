La evolución de ojo humano se la deberíamos a una bacteria que nos prestó un gen

Aún se desconoce el origen de muchas de las capacidades del ojo de los vertebrados. Foto: Pexels

Uno de los mayores enigmas acerca de la evolución de los vertebrados, entre ellos los seres humanos, es la capacidad de la vista. Aunque se sabe que en el ojo hay unas características clave que diferencian a los vertebrados de los invertebrados, poco ha logrado conocerse acerca de su origen. (Le puede interesar: Consumir alcohol moderadamente no tendría beneficios para la salud)

Una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) encontró el que podría ser el origen de una de las proteínas fundamentales en la visión de los vertebrados.

La proteína de unión de retinoides (IRBP, por sus siglas en inglés) se encarga del transporte de células un lugar del ojo llamado matriz interfotoreceptora. Su labor es importante para la recepción de luz, algo que nos permite distinguir a los objetos separados físicamente y nuestra distancia de ellos con la vista.

Incluso, de acuerdo con los investigadores, las mutaciones en esta proteína llevan a graves enfermedades en la retina, “como la retinosis pigmentaria o la distrofia retiniana”, que pueden causar pérdida progresiva de la visión por afectar la capacidad de respuesta ante la luz. (Le recomendamos: En la Edad de Bronce las personas ya consumían drogas alucinógenas)

Tras una revisión de genomas bacterianos y eucariotas disponibles, el estudio encontró que un ancestro de los vertebrados tomó el gen de una bacteria, incorporándolo en su estructura genética, y se valió de este para mejorar su visión.

Este proceso se llama transferencia horizontal de genes, que consiste en que organismos unicelulares o pluricelulares intercambien genes entre sí como parte de su evolución. Se diferencia de la transferencia vertical, pues en esta la evolución se da a partir de los genes del mismo organismo y su reproducción.

Según los autores, luego de tomar el gen de la bacteria, el ancestro vertebrado lo apropió, en su evolución le asignó una nueva función “y se convirtió en el gen que codifica una proteína transportadora de retinoides”. (También puede leer: La sonda que quiere llegar a Júpiter en 2031 para explorar sus reservas de agua)

Esta evidencia, concluye la investigación, muestra que profundizar en la investigación de transferencia horizontal de genes podría dar nuevas respuestas a los enigmas de la evolución en los vertebrados. Hasta ahora, muchos de los estudios en este campo se han centrado en la transferencia vertical.

