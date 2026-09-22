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La historia de un ataque de cocodrilo gigante ocurrido en Colombia hace 10 millones de años

Investigadores colombianos y de otros países reconstruyeron, a partir de mordeduras halladas en varios fósiles, una escena que tuvo como protagonista a uno de los principales depredadores que existió en lo que hoy conocemos como Colombia.

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
22 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
Depredador.
Reconstrucción del ataque del Purussarus neivensis / MIguel Hernández.
Foto: Miguel Hernandez

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De manera resumida, se trató de una escena del crimen. Entre las pruebas con las que contaban los investigadores, y que estaban enterradas dentro de las rocas, se encontraban cráneos, mandíbulas y fémures con una serie de marcas distintivas. “Son hendiduras muy grandes, y, cuando conectas los puntos, bueno, se empieza a tener una imagen más clara”, cuenta Oscar Wilson, investigador postdoctoral de la Universidad de Helsinki (Finlandia).

La detección de estas lesiones frecuentes, halladas en restos de animales que caminaron hace entre millones…

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

fernanfortichr ffortich@elespectador.com
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