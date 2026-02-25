La historia de una mujer que dio a luz tras un trasplante de útero de una donante fallecida

En la foto se puede ver a Grace Bell, su esposo Steve Powell y su hijo Hugo. Foto: NHS England

Grace Bell se convirtió en la segunda mujer de Reino Unido en dar a luz un bebé luego de ser sometida a un trasplante de útero. Sin embargo, su historia tiene un factor particular: recibió el trasplante de una donante que falleció, lo cual es algo que no se había hecho antes en este país, de acuerdo con NHS England, la entidad que lidera el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra.

La madre, de unos 30 años, nació sin útero. Su oportunidad de gestar y dar a luz un hijo era nula hasta que conoció del programa de investigación aprobado de trasplante de útero de donante fallecido, iniciado y financiado por la organización benéfica Womb Transplant UK. “Se trata de una nueva y poco común forma de trasplante para este programa de investigación, aprobada por la Autoridad de Investigación Sanitaria del Reino Unido”, explicó el NHS.

En este país, la donación de útero requiere de un consentimiento especial y adicional de la familia del donante fallecido, una vez aprobada la donación de otros órganos. En el caso de Bell, la familia de la donante expresó su “orgullo por el legado” que deja su hija.

El implante posterior duró cerca de siete horas. Bell se sometió luego a un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) y una transferencia de embriones en la Clínica de Fertilidad Lister de Londres. Desde entonces, ha sido monitoreada por el Hospital Churchill de Oxford University Hospitals (OUH) NHS Foundation Trust y también en el Hospital Queen Charlotte’s y Chelsea, administrado por Imperial College Healthcare.

Fue en este último lugar donde nació su hijo, Hugo Richard Norman Powell, en honor al profesor Richard Smith, fundador del programa de trasplantes. Allí se le realizó una cesárea con éxito en diciembre de 2025.

“Espero que sepan que mi hijo siempre recordará su increíble don y el milagro que lo trajo al mundo. Pienso en mi donante y su familia todos los días y rezo para que encuentren paz al saber que su hija me dio el regalo más grande: el regalo de la vida. Una parte de ella vivirá para siempre”, dijo Bell.

El caso de esta mujer es algo que le sucede a una de cada cinco mil mujeres en el Reino Unido, quienes nacen sin un útero viable. Muchas otras pierden sus úteros como resultado del cáncer u otras afecciones médicas. Según el NHS, se estima que en todo el mundo se han realizado más de 100 trasplantes de útero.

Este último nacimiento es la continuación de más de 25 años de investigación en este tipo de trasplantes en el Reino Unido, que ya había llevado al desarrollo de una serie de otros procedimientos quirúrgicos. Entre estos resalta el caso de Grace Davidson quien se convirtió en la primera mujer del Reino Unido en dar a luz tras un trasplante de útero vivo, luego la donación de su hermana Amy.

