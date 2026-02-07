Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ciencia

La hormona del hambre: así es como algunas serpientes logran pasar meses sin comer

Un mecanismo que les permite ahorrar grandes cantidades de energía hace que algunas especies de serpientes, camaleones y lagartos puedan tener largos períodos de ayuno.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ciencia
07 de febrero de 2026 - 11:58 p. m.
Imagen de referencia. El estudio analizó 112 especies de reptiles, de las cuales 38 mostraban una característica sorprendente.
Imagen de referencia. El estudio analizó 112 especies de reptiles, de las cuales 38 mostraban una característica sorprendente.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Algunas especies de reptiles, dentro de las que hay serpientes, camaleones y lagartos, tienen una relación particular con el alimento: son buenos cazadores, pero pueden pasar meses sin comerse un solo bocado. ¿Cómo lo hacen?

Un grupo de científicas cree haber encontrado la respuesta detrás de este curioso comportamiento, luego de analizar los genomas de 112 especies de reptiles. El genoma es la información genética que permite entender cómo se han formado evolutivamente estos animales, con lo que la ciencia ha logrado entender gran parte del comportamiento de diferentes organismos.

Vínculos relacionados

Descubren una nueva especie de iguanodonte gracias a un fósil sin precedentes
Los bonobos también tendrían la capacidad de fantasear, como los humanos

Al hacer el análisis, cuyos resultados fueron publicados en la revista Open Biology, las científicas notaron algo extraño en las especies de serpientes (32), camaleones (4) y lagartos (2) que incluyeron en su revisión: ninguna producía una hormona conocida como grelina o GHRL.

La grelina también es llamada la “hormona del hambre”. Es, como su nombre común lo indica, clave en el mecanismo que hace que un organismo tenga apetito. Pero no solo eso. También tiene un rol clave a la hora de ingerir los alimentos y mantener regulado el peso corporal.

Los análisis del genoma de estas 38 especies indican, según las investigadoras, que la hormona del hambre se perdió, así como una enzima fundamental para que se produzca.

Al notar esa ausencia, las autoras del estudio plantearon una hipótesis: la pérdida de la grelina pudo ocurrir de manera simultánea con otros cambios en el metabolismo de esas especies. Uno muy importante es que todas tienen una capacidad de reducir su gasto de energía mientras descansan.

Para las científicas, esta característica, junto a la ausencia de la hormona del hambre, serían en conjunto la explicación de que puedan tener períodos de ayuno tan extensos, que en algunas especies de serpientes puede alcanzar un año.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬

Por Redacción Ciencia

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Ciencia

Serpientes

Biología

Camaleones

Lagartos

Hormona del hambre

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.