La hormona del hambre: así es como algunas serpientes logran pasar meses sin comer

Algunas especies de reptiles, dentro de las que hay serpientes, camaleones y lagartos, tienen una relación particular con el alimento: son buenos cazadores, pero pueden pasar meses sin comerse un solo bocado. ¿Cómo lo hacen?

Un grupo de científicas cree haber encontrado la respuesta detrás de este curioso comportamiento, luego de analizar los genomas de 112 especies de reptiles. El genoma es la información genética que permite entender cómo se han formado evolutivamente estos animales, con lo que la ciencia ha logrado entender gran parte del comportamiento de diferentes organismos.

Al hacer el análisis, cuyos resultados fueron publicados en la revista Open Biology, las científicas notaron algo extraño en las especies de serpientes (32), camaleones (4) y lagartos (2) que incluyeron en su revisión: ninguna producía una hormona conocida como grelina o GHRL.

La grelina también es llamada la “hormona del hambre”. Es, como su nombre común lo indica, clave en el mecanismo que hace que un organismo tenga apetito. Pero no solo eso. También tiene un rol clave a la hora de ingerir los alimentos y mantener regulado el peso corporal.

Los análisis del genoma de estas 38 especies indican, según las investigadoras, que la hormona del hambre se perdió, así como una enzima fundamental para que se produzca.

Al notar esa ausencia, las autoras del estudio plantearon una hipótesis: la pérdida de la grelina pudo ocurrir de manera simultánea con otros cambios en el metabolismo de esas especies. Uno muy importante es que todas tienen una capacidad de reducir su gasto de energía mientras descansan.

Para las científicas, esta característica, junto a la ausencia de la hormona del hambre, serían en conjunto la explicación de que puedan tener períodos de ayuno tan extensos, que en algunas especies de serpientes puede alcanzar un año.

