La humanidad buscará traer por primera vez muestras de una luna marciana

El proyecto esta liderado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), en colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la agencia espacial francesa (CNES), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la Agencia…

La misión de exploración de las lunas marcianas ( MMX, por sus siglas en inglés) se lanzará este 20 de octubre de 2026 (lunes, en Colombia) con un objétivo histórico: ser la primera misión de la humanidad en recolectar una muestra de Fobos, la luna de Marte, y traerla de regreso a la Tierra.

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El proyecto esta liderado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), en colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la agencia espacial francesa (CNES), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

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“Los datos y las muestras que aporta MMX son una ventana para estudiar la evolución de Marte y del Sistema Solar”, afirma, citado en una nota de prensa, Elliot Sefton-Nash, científico del proyecto MMX de la ESA. Fobos es una de las dos lunas de Marte (la otra es Deimos).

A pesar de todo lo que hemos aprendido de Marte, los científicos no saben mucho de sus lunas. Se desconoce su origen. Podrían, por ejemplo, ser asteroides capturados en la órbita del planeta, o ser restos de escombros lanzados a la órbita tras una colisión gigante en la superficie marciana.

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Los investigadores esperan avanzar en la respuesta a estas preguntas con las muestras. El viaje iniciará este lunes (para Colombia), y tardará un año en llegar a Marte. Se espera que entre en órbita alrededor del Planeta Rojo en agosto de 2027 y que orbite Fobos a partir de septiembre de 2027. Tras estudiar Fobos (y Deimos) desde la distancia, la MMX liberará Idefix a principios de 2029. Idefix es el rover de 25 kg, el gran protagonista de la misión.

Idefix tiene dos tareas: proporcionar información para preparar el aterrizaje de la nave espacial principal para la recolección de muestras y analizar la composición y textura de la superficie de Fobos. La gravedad en Fobos es tan baja que Idefix pesará el equivalente a tan solo 15 gramos en su superficie. En 2030, la nave principal aterrizará en Fobos para recolectar muestras y empaquetarlas en un módulo de retorno para su viaje de regreso a la Tierra.

Este módulo llegará a la Tierra en 2031 y enviará al menos diez gramos de material de Fobos en una cápsula de retorno de muestras. Se espera que la cápsula aterrice en Australia, antes de ser trasladada a Japón, donde se extraerá la muestra, se catalogará y se compartirá con los socios de la misión.

Está previsto que las muestras estén disponibles para científicos europeos. "Traer muestras a nuestros laboratorios más sofisticados aquí en la Tierra multiplica los descubrimientos, ya que nuestros instrumentos más precisos son demasiado grandes, complejos o sensibles para enviarlos al espacio", afirma el científico Sefton-Nash, citado en la nota de prensa. "Incluso después de que la misión haya concluido, las futuras generaciones de científicos estudiarán las muestras de Fobos con instrumentos aún más avanzados; las muestras traídas a la Tierra son un regalo que perdura".

Puede seguir el lanzamiento en directo en japonés e inglés a través del canal de YouTube de JAXA.

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