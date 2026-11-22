Alpöge asegura haber encontrado una demostración de la hipótesis de Riemann con ayuda de Claude. Para entender la dimensión de eso, hay que explicar que la hipótesis de Riemann es uno de los problemas abiertos más importantes de las matemáticas, muchas veces descrito como el más importante. Es imposible explicar…

Levent Alpöge, matemático de la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, la empresa desarrolladora de Claude, ha publicado una carta en sus redes personales en la que dice algo que, de confirmarse, podría cambiar la historia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Alpöge asegura haber encontrado una demostración de la hipótesis de Riemann con ayuda de Claude. Para entender la dimensión de eso, hay que explicar que la hipótesis de Riemann es uno de los problemas abiertos más importantes de las matemáticas, muchas veces descrito como el más importante. Es imposible explicar brevemente de qué trata, pero basta señalar que es un problema que está relacionado con la distribución de los números primos y que lleva sin demostración desde 1859.

Publicidad

En su carta, Alpöge cuenta que la hipótesis de Riemann ha sido un objetivo personal desde sus años de estudiante. Dice que durante los últimos meses trabajó con Claude en distintas herramientas matemáticas y que, en el tramo final, el modelo avanzó mucho más rápido que él.

"Esta vez Claude me superó ampliamente cerca de la meta", escribió. Más adelante describió ese avance diciendo que Claude "voló, bailó y brilló". El matemático detalla que el trabajo comenzó con la combinación de dos ideas matemáticas que había identificado en un escenario más sencillo.

A partir de ahí, orientó el análisis hacia una estructura más compleja y Claude empezó a desarrollar nuevas conexiones. Entre los elementos que menciona están el argumento de Stepanov, el análisis de Fourier y las llamadas theta lifts, herramientas que forman parte del desarrollo de su argumento.

Alpöge también señala que la demostración es, por ahora, extraordinariamente extensa. Estamos hablando de que superaría las 250.000 páginas.

Algo que es prácticamente imposible de leer para un humano. Por eso, Alpöge asegura que la demostración ya fue formalizada en Lean, un lenguaje informático utilizado para expresar argumentos matemáticos de manera que puedan ser verificados automáticamente por una computadora. En otras palabras, el razonamiento se traduce en una serie de pasos formales que el sistema puede revisar para comprobar que no haya saltos lógicos.

El propio autor reconoce que aún tiene trabajo por delante para comprender y explicar todos los elementos del argumento. En la carta dice que algunas de las partes técnicas desarrolladas con Claude están fuera de su área de dominio y que espera encontrar simplificaciones que permitan presentar la demostración de una manera más clara. Su intención, afirma, es estudiar el argumento, explicarlo y escribirlo adecuadamente.

A las pocas horas de la publicación del matemático, varios investigadores de la comunidad de Lean comenzaron a comprobar de manera independiente la formalización de Alpöge. Lean es un sistema informático que permite expresar demostraciones matemáticas en un lenguaje formal y verificar sus pasos.

A su alrededor existe una comunidad internacional de matemáticos, programadores e investigadores que desarrolla y mantiene herramientas y bibliotecas de matemáticas formalizadas, entre ellas Mathlib, una de las bases sobre las que se construyen estas demostraciones.

Entre quienes participaron estaba Andrew Sutherland, matemático del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien informó sobre los resultados de distintas verificaciones. Otros investigadores reportaron que sus herramientas también habían aceptado la demostración.

Sin embargo, compilar correctamente la demostración no equivale a demostrar que no puede existir ningún error matemático. Es decir, que el hecho de que Lean acepte una demostración significa que el sistema ha comprobado que sus pasos formales cumplen las reglas lógicas establecidas.

Pero eso no resuelve por sí solo todas las preguntas: también es necesario verificar que el enunciado matemático codificado corresponda efectivamente a la hipótesis de Riemann y que no se hayan introducido definiciones o supuestos que alteren lo que se está demostrando. Además, queda el trabajo de comprender matemáticamente el argumento, que en este caso es complejo por su extensión y por la cantidad de herramientas técnicas que utiliza.

Precisamente por eso último, la revista científica Science se hace una pregunta bien inquietante en su reseña de esta noticia. "La IA podría haber resuelto el mayor misterio de las matemáticas. ¿Podrán los humanos comprender la respuesta?".

Publicidad

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬