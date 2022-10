La imágenes más nítidas que se han captado desde la Tierra de dos lunas de Júpiter

Las imágenes captaron a la luna más grande del Sistema Solar, Ganímedes Foto: ESO/King & Fletcher

Se acaban de conocer las imágenes de más alta resolución que ha logrado capturar un telescopio desde la Tierra de dos de las lunas más grandes de Júpiter: Ganímedes y Europa. Investigadores de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Leicester utilizaron el Telescopio Extremadamente Grande (VLT por sus siglas en inglés) en Chile para obtener estas imágenes. Los hallazgos de este ejercicio fueron publicados en las revistas Planetary Science Journal y JGR: Planets.

Oliver King, de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Leicester, indicó por medio de un comunicado que el telescopio “nos ha permitido llevar a cabo un mapeo detallado de Europa y Ganímedes, observando características en sus superficies de menos de 150 km de ancho, todo a distancias de más de 600 millones de kilómetros de la Tierra. El mapeo en esta escala fina antes solo era posible enviando naves espaciales hasta Júpiter para observar las lunas de cerca”.

Las observaciones de ambos satélites registran la cantidad de luz solar reflejada en las superficies heladas de las lunas. Esta observación produce lo que la ciencia llama un “espectro de reflectancia”, que puede ser analizado en un laboratorio para revelar “huellas dactilares” químicas de ciertos elementos. (También puede leer: Telescopio James Webb capta imagen de ‘huella dactilar’ espacial)

Estos espectros fueron los que permitieron que los científicos determinaran la composición química de las dos lunas, que son dos de las más grandes de Júpiter. Mientras que Europa tiene un tamaño bastante similar a nuestra propia Luna, Ganímedes es la luna más grande de todo el Sistema Solar, más grande que Mercurio.

King explicó por medio de un comunicado que “mapearon las distribuciones de los diferentes materiales en la superficie, incluida la escarcha de ácido sulfúrico que se encuentra principalmente en el lado de Europa que es más fuertemente bombardeado por los gases que rodean a Júpiter.”

El análisis de Europa mostró que su corteza está compuesta principalmente de hielo de agua congelada con materiales que no son hielo, incluyendo una variedad de sales diferentes que el proceso de espectroscopia de reflectancia no pudo identificar. Por su parte, Ganímedes tiene dos tipos de terreno en su superficie. Mientras que las áreas más jóvenes están compuestas por grandes cantidades de hielo de agua, las regiones mucho más antiguas están formadas por un material gris oscuro que el equipo aún no ha podido identificar. (Le puede interesar: Reconstrucción facial revela cómo pudo haber sido una mujer de la edad de piedra)

Esta información le servirá a los equipos científicos de la misión Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de la ESA y Europa Clipper de la NASA, que explorará Ganímedes y Europa de cerca a inicios de la década de 2030. Como explicó Leigh Fletcher, miembros de estos equipos: “Las misiones planetarias operan bajo estrictas restricciones operativas y simplemente no podemos cubrir todo el terreno que nos gustaría, por lo que se deben tomar decisiones difíciles sobre qué áreas de la superficie de las lunas merecen el escrutinio más cercano. Observaciones a escala de 150 km como los proporcionados por el VLT (...) ayudan a proporcionar un contexto global para las observaciones de la nave espacial”.

